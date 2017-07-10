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14:53 (мск), источник: N + 1

Американец угрожал применить оружие в «умном доме». В ответ дом вызвал полицию

В США сотрудники полиции задержали человека, угрожавшего своей подруге расправой с применением огнестрельного оружия.

Сотрудиники правоохранительных органов прибыли на место после того, как на горячую линию 911 позвонил центр управления «умным домом». Инцидент произошел в поселке Тижерас, штат Нью-Мексико, сообщает ABC News.

С широким распространением различных устройств, относящихся к концепции «умного дома», некоторые гаджеты время от времени становятся невольными свидетелями противоправных действий. Поскольку функции большинства таких устройств не предполагают какого-либо вмешательства в подобных ситуациях, гаджеты обычно никак не влияют на происходящее.

Однако в некоторых случаях записанная «умным домом» информация или случайная активация устройства кодовой фразой может помочь полиции.

Amazon Echo, например, ранее «допрашивали» по делу об убийстве, а теперь стало известно о том, что центр управления «умным домом» неназванной марки (изначально сообщалось, что это Google Home, однако затем информация была опровергнута) вызвал сотрудников полиции в опасной ситуации.

В поселке Тижерас неподалеку от Альбукерке Эдуардо Баррос находился дома со своей подругой и ее дочерью, между взрослыми завязалась ссора, которая дошла до применения физической силы. В какой-то момент мужчина взял в руки огнестрельное оружие и начал угрожать женщине расправой. Как отмечают представители Шерифского отдела округа Берналилло, угрожая убийством Эдуардо Баррос спрашивал: «Ты что, позвонила шерифам?».

Находившийся неподалеку центр управления «умным домом», по-видимому, принял этот вопрос за голосовую команду «Позвонить шерифам» и набрал 911.

Оператор на другом конце провода услышал угрозы и вызвал полицию.

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К дому приехали шерифы, которым удалось увести ребенка и женщину из дома. Затем на место прибыла команда переговорщиков и полицейский спецназ SWAT, и через час переговоров Эдуардо Баррос был арестован без разрешения на выход под залог и ему предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям с отягчающими обстоятельствами. Представители Шерифского отдела считают, что случайный вызов полиции умным гаджетом сыграл важную роль в спасении матери и ее ребенка из очень опасной ситуации.

Иногда ошибки, напротив, приводят к нежелательным последствиям. Так, в прошлом году работники инженерной компании демонтировали по ошибочному адресу жилой дом в городе Роулетт, штат Техас, США. Представители компании при этом сослались на ошибку картографического сервиса Google Maps.

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