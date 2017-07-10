Американец угрожал применить оружие в «умном доме». В ответ дом вызвал полицию
В США сотрудники полиции задержали человека, угрожавшего своей подруге расправой с применением огнестрельного оружия.
В США сотрудники полиции задержали человека, угрожавшего своей подруге расправой с применением огнестрельного оружия.
Сотрудиники правоохранительных органов прибыли на место после того, как на горячую линию 911 позвонил центр управления «умным домом». Инцидент произошел в поселке Тижерас, штат
С широким распространением различных устройств, относящихся к концепции «умного дома», некоторые гаджеты время от времени становятся невольными свидетелями противоправных действий. Поскольку функции большинства таких устройств не предполагают
Amazon Echo, например, ранее «допрашивали» по делу об убийстве, а теперь стало известно о том, что центр управления «умным домом» неназванной марки (изначально сообщалось, что это Google Home, однако затем информация была опровергнута) вызвал сотрудников полиции в опасной ситуации.
В поселке Тижерас неподалеку от Альбукерке Эдуардо Баррос находился дома со своей подругой и ее дочерью, между взрослыми завязалась ссора, которая дошла до применения физической силы. В
Оператор на другом конце провода услышал угрозы и вызвал полицию.
К дому приехали шерифы, которым удалось увести ребенка и женщину из дома. Затем на место прибыла команда переговорщиков и полицейский спецназ SWAT, и через час переговоров Эдуардо Баррос был арестован без разрешения на выход под залог и ему предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям с отягчающими обстоятельствами. Представители Шерифского отдела считают, что случайный вызов полиции умным гаджетом сыграл важную роль в спасении матери и ее ребенка из очень опасной ситуации.
Иногда ошибки, напротив, приводят к нежелательным последствиям. Так, в прошлом году работники инженерной компании демонтировали по ошибочному адресу жилой дом в городе Роулетт, штат Техас, США. Представители компании при этом сослались на ошибку картографического сервиса Google Maps.