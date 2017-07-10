Гражданка Конго стала студенткой ИГУ

Как сообщает 10 июля пресс-служба ИГУ, иностранка поступила в вуз на сибирско-американский факультет Байкальской международной бизнес-школы ИГУ по квоте Министерства образования и науки РФ.

Как заметил ответственный секретарь центральной приемной комиссии ИГУ Дмитрий Матвеев, поступающие по направлению Минобрнауки России обязаны быть зачислены в день сдачи документов, что и было сделано 6 июля. Кэрен Хапик предварительно прошла годовое обучение на подготовительном факультете международного института экономики и лингвистики ИГУ по программе предвузовской подготовки.

Между тем, первое массовое зачисление в ИГУ пройдет 30 июля, в этой категории — абитуриенты, поступающие по особым правам, на целевые места, без вступительных испытаний (победители и призеры олимпиад). Первая волна зачисления на программы бакалавриата и специалитета (бюджет) пройдёт 3 августа, вторая волна зачисления на программы бакалавриата и специалитета (бюджет) — 8 августа.

Сейчас в ИГУ подано более 10 500 заявлений от более чем 4 000 поступающих.

Напомним, прием документов у поступающих в ИГУ ведется непосредственно в институтах и на факультетах университета, а также в двух централизованных пунктах приема: в Белом доме и в здании Научной библиотеки им. В. Г. Распутина ИГУ.

Режим работы и сроки:

• Белый дом (бульвар Гагарина, 24) — до 26 июля, пн-пт. 10.00−17.00, сб. 10.00−14.00,

• Научная библиотека им. В. Г. Распутина ИГУ (ул. Лермонтова, 124) — до 26 июля, пн-пт. 10.00−17.00, сб. 10.00−14.00,

• главный корпус ИГУ (ул. Карла Маркса, 1, к. 107) — с 27 июля, пн-пт. 10.00−17.00.

Факультеты, институты ИГУ:

• с 20 июня по 8 августа — пн-пт. 10.00−17.00, сб. 10.00−14.00,

• с 9 августа по 1 октября — пн-пт. 10.00−15.00.

Документы на Сибирско-американский факультет (САФ), факультет бизнеса и менеджмента (ФБМ) и на физический факультет принимаются непосредственно в приемных комиссиях указанных учебных подразделений: САФ — ул. Карла Маркса, 1, к.209; ФБМ — ул. Карла Маркса, 1, к.109; физический факультет — бул. Гагарина, 20, к.219.