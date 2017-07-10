Гражданка Конго стала студенткой ИГУ
Гражданка Республики Конго Кэрен Хапик стала первой студенткой, зачисленной в Иркутский государственный университет в приемную кампанию 2017 года.
Гражданка Республики Конго Кэрен Хапик стала первой студенткой, зачисленной в Иркутский государственный университет в приемную кампанию 2017 года.
Как сообщает 10 июля
Как заметил ответственный секретарь центральной приемной комиссии ИГУ Дмитрий Матвеев, поступающие по направлению Минобрнауки России обязаны быть зачислены в день сдачи документов, что и было сделано 6 июля. Кэрен Хапик предварительно прошла годовое обучение на подготовительном факультете международного института экономики и лингвистики ИГУ по программе предвузовской подготовки.
Между тем, первое массовое зачисление в ИГУ пройдет 30 июля, в этой категории — абитуриенты, поступающие по особым правам, на целевые места, без вступительных испытаний (победители и призеры олимпиад). Первая волна зачисления на программы бакалавриата и специалитета (бюджет) пройдёт 3 августа, вторая волна зачисления на программы бакалавриата и специалитета (бюджет) — 8 августа.
Сейчас в ИГУ подано более 10 500 заявлений от более чем 4 000 поступающих.
Напомним, прием документов у поступающих в ИГУ ведется непосредственно в институтах и на факультетах университета, а также в двух централизованных пунктах приема: в Белом доме и в здании Научной библиотеки им. В. Г. Распутина ИГУ.
Режим работы и сроки:
• Белый дом (бульвар Гагарина, 24) — до 26 июля,
• Научная библиотека им. В. Г. Распутина ИГУ (ул. Лермонтова, 124) — до 26 июля,
• главный корпус ИГУ (ул. Карла Маркса, 1, к. 107) — с 27 июля,
Факультеты, институты ИГУ:
• с 20 июня по 8 августа —
• с 9 августа по 1 октября —
Документы на
Информацию о поступлении в ИГУ можно получить по телефонам приемной комиссии: (3952) 521−555, 521−777, написав на электронную почту (zpk@isu.ru, priem@isu.ru). Также информацию можно найти на сайте ИГУ в разделе «Поступающим». Кстати, в этом разделе работает новая рубрика «Актуально сейчас», где размещаются самые «горячие» новости и важная информация приемной кампании университета. Кроме того, для удобства абитуриентов в социальной сети Вконтакте работает официальная группа поддержки и на сайте ИГУ — «интернет-приемная».