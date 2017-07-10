В Светлогорске назвали имена победителей «Балтийских дебютов»

В номинации «Лучшая работа режиссера» награду получила Тини Тульман из Германии с фильмом «Фредди Эдди». Специального приза жюри «За позитивную энергию и чувство юмора» удостоился фильм «Рок» российского режиссера Ивана Шахназарова. Он также получил специальный приз «Литературной газеты» — национальную премию «Золотой Дельвиг» «За яркую верность традициям отечественного кино».

Всего в конкурсной программе «Балтийских дебютов-2017» было представлено девять кинолент начинающих режиссеров из Германии, Дании, Латвии, Норвегии, Польши, России, Финляндии, Швеции и Эстонии. Многие из них созданы в совместном производстве. Пять работ были впервые показаны в России на этом кинематографическом форуме.