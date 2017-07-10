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16:34 (мск), источник: Вести - Калининград

В Светлогорске назвали имена победителей «Балтийских дебютов»

Лучшим фильмом в этом году признана картина эстонского режиссера Валли Тоомла «Лицемеры».

В номинации «Лучшая работа режиссера» награду получила Тини Тульман из Германии с фильмом «Фредди Эдди». Специального приза жюри «За позитивную энергию и чувство юмора» удостоился фильм «Рок» российского режиссера Ивана Шахназарова. Он также получил специальный приз «Литературной газеты» — национальную премию «Золотой Дельвиг» «За яркую верность традициям отечественного кино».

Приз зрительских симпатий отдан картине Валерия Тодоровского «Большой». Специальный приз губернатора Калининградской области был вручен председателю конкурсного жюри Владимиру Грамматикову.

Всего в конкурсной программе «Балтийских дебютов-2017» было представлено девять кинолент начинающих режиссеров из Германии, Дании, Латвии, Норвегии, Польши, России, Финляндии, Швеции и Эстонии. Многие из них созданы в совместном производстве. Пять работ были впервые показаны в России на этом кинематографическом форуме.

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