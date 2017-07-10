Роулинг рассказала о новой сказке, записанной на платье

«Я праздновала мое 50-летие одновременно с Хэллоуином (хотя это не настоящая дата моего дня рождения). Я оделась в костюм потерянной рукописи. И я написала на платье большую часть этой книги», — сообщила 51-летняя Роулинг в интервью телеканалу CNN.

Не знаю, будет ли она когда-нибудь опубликована, сейчас она висит в моем шкафу.

Джоан Роулинг — автор семи книг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997—2007 годах и переведенных на 65 языков. Их общий тираж превышает 400 миллионов экземпляров. В 2011 году на экраны вышла последняя серия экранизации «поттерианы». Бренд «Гарри Поттер» в настоящее время оценивается в 7 миллиардов фунтов стерлингов.