В Башкирии предприятие сильно загрязнило реку

Природоохранная прокуратура установило, что одно из предприятий Башкирии неочищенные сточные воды в реку Кайраклы. Нарушений несколько: компания должна была получить разрешение о предоставлении водного объекта в пользование, а также разработать нормативы допустимых сбросов, но это не было сделано. Кроме того, сточные воды никак не фильтровались.