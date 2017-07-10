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13:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии предприятие сильно загрязнило реку

Компания должна была очищать воду перед сбросом, но этого не сделала.

Природоохранная прокуратура установило, что одно из предприятий Башкирии неочищенные сточные воды в реку Кайраклы. Нарушений несколько: компания должна была получить разрешение о предоставлении водного объекта в пользование, а также разработать нормативы допустимых сбросов, но это не было сделано. Кроме того, сточные воды никак не фильтровались.

По иску прокуратуры суд первой инстанции отказал, но Верховный суд решение отменил: теперь у предприятия есть 18 месяцев, чтобы устранить все нарушения.

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