В Башкирии предприятие сильно загрязнило реку
Компания должна была очищать воду перед сбросом, но этого не сделала.
Компания должна была очищать воду перед сбросом, но этого не сделала.
Природоохранная прокуратура установило, что одно из предприятий Башкирии неочищенные сточные воды в реку Кайраклы. Нарушений несколько: компания должна была получить разрешение о предоставлении водного объекта в пользование, а также разработать нормативы допустимых сбросов, но это не было сделано. Кроме того, сточные воды никак не фильтровались.
По иску прокуратуры суд первой инстанции отказал, но Верховный суд решение отменил: теперь у предприятия есть 18 месяцев, чтобы устранить все нарушения.