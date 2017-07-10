Сироту с ребёнком в Иркутске сдвинули в списках на жильё на 130 человек

— В 2017 году меня опять сдвинули на 130 человек, я стою 196-й. А стояла 162-й. Хотя в этом году выдавали жильё, я должна была сдвинуться где-то на 100 человек. Быть 62-й, — говорит жительница Иркутска Елена Корнилова.
Как удалось нам выяснить, до 2017 года списки очередников вели по районам, теперь сформировали единый областной. В него попали и те, кому ранее отказывали.
— Да, очередь у нас сдвигалась, это связано было с тем, что по предоставлению прокуратуры мы дважды включали по перечню лиц, имеющих право на предоставление, которым было незаконно отказано во включении в очередь, — говорит министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко.
В Иркутской области своих квартир ждут более пяти тысяч сирот. По закону, каждому из них положено 33 квадратных метра. На вторичном рынке жилья такой площади почти нет. Сейчас министерство имущественных отношений ведёт переговоры с застройщиками Иркутска, чтобы они при возведении домов планировали и такие квартиры. Министр пообещал, что изменений в очереди больше не будет и Елена сможет получить ключи уже в 2018 году. Они ей очень нужны — осенью у молодой мамы родится сын.