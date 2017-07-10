Сироту с ребёнком в Иркутске сдвинули в списках на жильё на 130 человек

— В 2017 году меня опять сдвинули на 130 человек, я стою 196-й. А стояла 162-й. Хотя в этом году выдавали жильё, я должна была сдвинуться где-то на 100 человек. Быть 62-й, — говорит жительница Иркутска Елена Корнилова.

Как удалось нам выяснить, до 2017 года списки очередников вели по районам, теперь сформировали единый областной. В него попали и те, кому ранее отказывали.

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— Да, очередь у нас сдвигалась, это связано было с тем, что по предоставлению прокуратуры мы дважды включали по перечню лиц, имеющих право на предоставление, которым было незаконно отказано во включении в очередь, — говорит министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко.