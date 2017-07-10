Оранжевый уровень опасности объявлен на 11 июня из-за ливней и гроз

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен на вторник 11 июля из-за сильных ливней и гроз, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, в течение ближайших суток в республике будет жарко: на юге страны днем температура воздуха поднимется выше отметки +30°С.

«Во вторник 11 июля ночью по юго-западной половине Беларуси, а утром и днем — на большей части территории республики ожидаются грозы, местами сильные ливни», — сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что при грозах возможны град и шквалистое усиление ветра, порывы которого будут достигать 15−20 м/с.