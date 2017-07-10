Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова опубликовала "запретное" фото с Жанной Фриске
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Реакция Пескова на сообщение о стычке Путина с Трампом на саммите
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото)
Северная Корея заявила о запуске межконтинентальной ракеты Почему Пхеньян сделал это в день независимости США?
Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
В Одессу начали прибывать солдаты НАТО – СМИ
СМИ: Киев продал США радар и секретные технологии
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото)
Янукович называет условие возврата Крыма Украине – СМИ
СМИ: Лидер "Океана Эльзы" назвал имя врага Украины
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
Фоторепортажи
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
14:55 (мск), источник: Sputnik.by

Оранжевый уровень опасности объявлен на 11 июня из-за ливней и гроз

Утром и днем — на большей части территории республики ожидаются грозы, которые могут сопровождаться градом.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен на вторник 11 июля из-за сильных ливней и гроз, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Читайте также
Гидромет о погоде в понедельник: дожди только местами и до +28°C

По информации синоптиков, в течение ближайших суток в республике будет жарко: на юге страны днем температура воздуха поднимется выше отметки +30°С.

«Во вторник 11 июля ночью по юго-западной половине Беларуси, а утром и днем — на большей части территории республики ожидаются грозы, местами сильные ливни», — сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что при грозах возможны град и шквалистое усиление ветра, порывы которого будут достигать 15−20 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в стране объявлен предпоследний уровень опасности — оранжевый уровень опасности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
облачно с прояснениями
+23°
облачно с прояснениями
762 мм рт. ст.
повышенное
83 %
очень высокая
3 м/с
легкий ветер
Белорусам разрешат чаще совершать е-покупки за рубежом
В ЦБ рассказали о манипуляциях с вкладами в банке «Югра»
Силуанов: приватизация в условиях санкций не имеет смысла
Предложение Лондона по гражданам ЕС возмутило европарламентариев
Кокорин объяснил смысл видеоролика с "усами"
Минобороны Грузии заявило о замене автоматов Калашникова
Матвиенко выступила за отказ от общежитий
Прокуратура оправдала действия МЧС при майском урагане в Москве
Спорт
«С “Нью-Джерси” не общался»: почему Ковальчук не уехал в НХЛ Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную
Авто
Путин рассказал об автомобиле, на котором ездил в 90-е По словам главы государства, тот автомобиль ему очень нравился
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Отмечающий 60-летие Юрий Стоянов пообещал зрителям новое шоу Актер сообщил, что в ближайшее время выйдет его новая программа на телеканале «Россия»
Недвижимость
Как обустроить террасу: 10 лучших идей
Петербуржцы задолжали за капремонт более миллиарда рублей
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Леди
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото) Роскошной жизни спутниц миллиардеров завидуют многие. Как выглядят и за какими занятиями коротают время жены и подруги лидеров списка Forbes?
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь