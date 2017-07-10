Военные корабли США зашли в порты Одессы
Учения Sea Breeze пройдут на Черном море с 10 по 22 июля. В них примут участие подразделения сухопутных,
Учения Sea Breeze пройдут на Черном море с 10 по 22 июля. В них примут участие подразделения сухопутных,
Американский крейсер Hue City и эсминец Carney зашли в порт Одессы для участия в
«Американский крейсер Hue City и эсминец Carney зашли в Одесский порт», — говорится в публикации. По данным СМИ, корабли пришвартовались к первому причалу нового контейнерного терминала.
Издание отмечает, что заход американских крейсеров в Одессу — событие довольно редкое. В последний раз это случилось в 2011 году, когда в порт заходили корабли Anzio и Monterey.
Ранее сообщалось, что в Одессу прибыли три турецких корабля, в том числе подводная лодка, а в аэропорту приземлились два военных самолета стран НАТО. Кроме того, США направили на маневры противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon и около 800 военных моряков и морских пехотинцев.
Учения Sea Breeze пройдут на Черном море с 10 по 22 июля. В них примут участие подразделения сухопутных,
Как заявило украинское Минобороны, всего в учениях участвуют более 30 кораблей, катеров и судов, 29 летательных аппаратов и свыше трех тысяч человек личного состава.
Российский Черноморский флот будет вести постоянное наблюдение за Sea Breeze — 2017, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма. Это включает в себя воздушную разведку, сопровождение кораблей, работу наземных станций.