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14:59 (мск), источник: Ежедневник.by

Военные корабли США зашли в порты Одессы

Учения Sea Breeze пройдут на Черном море с 10 по 22 июля. В них примут участие подразделения сухопутных, военно-морских сил и морского десанта 17 государств.

Источник: Ежедневник.by

Американский крейсер Hue City и эсминец Carney зашли в порт Одессы для участия в американо-украинских военно-морских учениях Sea Breeze-2017, сообщает РИА Новости.

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«Американский крейсер Hue City и эсминец Carney зашли в Одесский порт», — говорится в публикации. По данным СМИ, корабли пришвартовались к первому причалу нового контейнерного терминала.

Издание отмечает, что заход американских крейсеров в Одессу — событие довольно редкое. В последний раз это случилось в 2011 году, когда в порт заходили корабли Anzio и Monterey.

Ранее сообщалось, что в Одессу прибыли три турецких корабля, в том числе подводная лодка, а в аэропорту приземлились два военных самолета стран НАТО. Кроме того, США направили на маневры противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon и около 800 военных моряков и морских пехотинцев.

Учения Sea Breeze пройдут на Черном море с 10 по 22 июля. В них примут участие подразделения сухопутных, военно-морских сил и морского десанта 17 государств — помимо США и Украины, это Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Канада, Франция, Италия, Литва, Молдавия, Норвегия, Польша, Португалия, Турция и Швеция.

Как заявило украинское Минобороны, всего в учениях участвуют более 30 кораблей, катеров и судов, 29 летательных аппаратов и свыше трех тысяч человек личного состава.

Российский Черноморский флот будет вести постоянное наблюдение за Sea Breeze — 2017, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма. Это включает в себя воздушную разведку, сопровождение кораблей, работу наземных станций.

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