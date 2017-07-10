Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: Как подготовиться к встрече со святыней
Как отстоять очередь, что взять с собой и о чем просить Николая Чудотворца.
Как отстоять очередь, что взять с собой и о чем просить Николая Чудотворца.
Когда речь заходит о чуде, граница между верующими и неверующими размывается. К ковчегу с частицей мощей Николая Чудотворца из гробницы в Бари, который доставят в Петербург 13 июля, выстроятся многокилометровые очереди из десятков и сотен тысяч желающих поклониться святыне. Люди будут стоять примерно
Истинно верующие воспринимают тяготы ожидания как подвиг, аналог паломничества к гробнице в Италии, куда не могут отправиться по финансовым или еще
Тем, кто занимает очередь к мощам Николая Чудотворца в
Записки на молебны у мощей Чудотворца лучше написать заранее: дома или в очереди. Подать их можно будет при подходе к храму и внутри собора.
Если вы хотите приложить к святыне иконку или нательный крест, важно уже на подходе к собору взять их в руку, а затем коснутся ими боковой стороны ковчега, пока сами прикладываетесь к его верхней части.
— Приложенная иконочка не превратится в
О чем просить святого?
— «Верую, Господи! Помоги моему неверению», — больше половины очереди стоит обратиться к Николая именно так, — советует отец Назарий. — А действительно верующие знают, о чем просить: о благополучии в семье, о том, чтобы Николай помолился Господу. Рекомендуют «Помоги в пути ко Христу в Царствие Небесное»: в этой короткой формулировке вмещается все.
Многие люди, которые ходят в церковь нерегулярно, недоумевают: отчего такой ажиотаж? Ведь только в Петербурге мощи Николая хранятся в трех храмах, покоятся они и в двух храмах Ленобласти. Конечно, дело в самой вере человека. Но разница
— Мощи Святителя мироточат, и в этих храмах хранится миро с попавшими в него мельчайшими частичками, — объясняет отец Назарий. — Но эта святыня была взята особым образом: впервые вскрыли гробницу в Бари, где хранится большая часть мощей Николая. В ковчег поместили часть левого ребра, ближайшего к сердцу.
Важно
С жидкостями в стекле, воспламеняющимися жидкостями (в том числе духами и дезодорантами),
Желательно, чтобы одежда соответствовала традициям христианского благочестия: женщины — с покрытой головой и в юбках (не в мини), мужчины — без головного убора.