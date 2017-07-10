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15:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: Как подготовиться к встрече со святыней

Как отстоять очередь, что взять с собой и о чем просить Николая Чудотворца.

Источник: Комсомольская правда

Когда речь заходит о чуде, граница между верующими и неверующими размывается. К ковчегу с частицей мощей Николая Чудотворца из гробницы в Бари, который доставят в Петербург 13 июля, выстроятся многокилометровые очереди из десятков и сотен тысяч желающих поклониться святыне. Люди будут стоять примерно десять-пятнадцать часов ради того, чтобы на миг прикоснуться к мощевику. Как не упустить этот миг? Как подготовиться?

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Истинно верующие воспринимают тяготы ожидания как подвиг, аналог паломничества к гробнице в Италии, куда не могут отправиться по финансовым или еще каким-то причинам. Очередь — прекрасная возможность помолиться, подумать, даже покаяться. Святые отцы советуют взять с собой текст акафиста Николаю, молитвослов, Евангелие. И тогда прикосновение к святыне станет логическим финалом многочасовой духовной работы.

Тем, кто занимает очередь к мощам Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге с маленькими детьми, стоит подумать, чем их занять по время ожидания. Здесь пригодятся книжка или блокнот с карандашами. А можно пересказать деткам житие святителя Николая.

Записки на молебны у мощей Чудотворца лучше написать заранее: дома или в очереди. Подать их можно будет при подходе к храму и внутри собора.

Если вы хотите приложить к святыне иконку или нательный крест, важно уже на подходе к собору взять их в руку, а затем коснутся ими боковой стороны ковчега, пока сами прикладываетесь к его верхней части.

— Приложенная иконочка не превратится в какой-то магический предмет, — объясняет наместник Александро-Невской лавры, епископ Кронштадтский Назарий. — Она станет свидетельством того, что вы подходили к святыне с верой и любовью.

Источник: Комсомольская правда

О чем просить святого?

— «Верую, Господи! Помоги моему неверению», — больше половины очереди стоит обратиться к Николая именно так, — советует отец Назарий. — А действительно верующие знают, о чем просить: о благополучии в семье, о том, чтобы Николай помолился Господу. Рекомендуют «Помоги в пути ко Христу в Царствие Небесное»: в этой короткой формулировке вмещается все.

Многие люди, которые ходят в церковь нерегулярно, недоумевают: отчего такой ажиотаж? Ведь только в Петербурге мощи Николая хранятся в трех храмах, покоятся они и в двух храмах Ленобласти. Конечно, дело в самой вере человека. Но разница все-таки есть, и огромная.

— Мощи Святителя мироточат, и в этих храмах хранится миро с попавшими в него мельчайшими частичками, — объясняет отец Назарий. — Но эта святыня была взята особым образом: впервые вскрыли гробницу в Бари, где хранится большая часть мощей Николая. В ковчег поместили часть левого ребра, ближайшего к сердцу.

Важно

С жидкостями в стекле, воспламеняющимися жидкостями (в том числе духами и дезодорантами), колюще-режущими предметами к святыне не пустят.

Желательно, чтобы одежда соответствовала традициям христианского благочестия: женщины — с покрытой головой и в юбках (не в мини), мужчины — без головного убора.

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