Опубликован график плановых отключений горячей воды в Волгограде на ближайшие две недели

Источник: РИАЦ

В этот период меняют изношенные узлы и агрегаты, чистят котлы, ремонтируют контрольно-измерительные приборы и оборудование, проводят ревизию всей электрической части.

В ближайшие две недели отключения горячей воды Концессия теплоснабжения запланировала по следующим адресам.

Тракторозаводский район

С 11 по 24 июля 2017 года

Ул. Ладыгина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13.

Ул. Тракторостроителей, 1, 3, 5, 7, 11, 1а (2 корпуса общежития).

Ул. Ушакова, 2, 4, 6, 8, 10, 12.

Детский сад № 389.

Школы: № 4, Волгоградский мужской педагогический лицей.

Медицинские учреждения: клиническая больница № 4, поликлиника № 1, детская поликлиника.

С 13 по 27 июля 2017 года

Ул. Аэрофлотская, 62.

Ул. Бажова, 7, 9.

Ул. Еременко, 35.

Ул. Качалова, 48, 52.

Пр. Металлургов, 72, 74, 76, 78.

Ул. Поддубного, 3, 15/1, 25, 27, 29, 31.

Ул. Титова, 36а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

Ул. Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 24, 26, 28.

Ул. Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68.

Детские сады: № 96, 273, 286, 294, 329, 375, 392.

Медицинские учреждения: клиническая больница № 12, подразделение № 2 областного противотуберкулезного диспансера, детская поликлиника № 1, областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, поликлиника № 2.

Школы: школа-сад «Росток», школа № 32, школа-интернат № 6 и № 3.

Дзержинский район

С 25 июля по 7 августа 2017 года

Ул. 8-й Воздушной Армии, 9, 11, 15, 15а, 19.

Б-р 30-летия Победы, 6, 15а, 15 г, 15д, 16, 17а, 17б, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 38.

Ул. Качинцев, 108, 108а, 110, 112.

Ул. Московская, 5а, 6а.

Ул. Новодвинская, 19а, 42, 44, 50, 52, 54, 40, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72.

Ул. К. Симонова, 18, 20, 22, 24, 26.

Детские сады: № 262, 350.

Школы: № 102, гимназия № 11, музыкальная школа № 2.

Центральный район

С 18 по 31 июяя 2017 года

Ул. Комсомольская 6.

Ул. Краснознаменская, 6, 7, 8.

Ул. Ленина, 5, 6, 11, 25.

Пр. Ленина 2, 2а, 5, 6.

Ул. Порт-Саида, 7а.

Ул. Советская, 3.

Детские сады: № 111, центр развития ребёнка № 2.

Роддом № 2.

Школы: гимназия № 3.

Прочие потребители: цирк, Сурские бани.

Ворошиловский район

С 19 по 31 июля 2017 года

Ул. Ардатовская, 2.

Ул. Буханцева, 48, 50, 66.

Ул. Клубная, 13.

Ул. Чигиринская, 2.

Детские сады: № 30, 32, 55, 115.

Советский район

С 11 по 24 июля 2017 года

Ул. Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7.

Ул. Аджарская, 16, 18, 35, 37.

Ул. К. Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19.

Ул. Л. Толстого, 1а, 1б, 5, 5а, 7.

Ул. Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20.

Ул. Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21.

Ул. Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12.

Детский сад № 334.

Школа № 93.

С 25 июля по 7 августа 2017 года

Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Кировский район

С 28 июля по 10 августа 2017 года

Родильный дом № 3.

С 27 июля по 9 августа 2017 года

Военный городок № 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Красноармейский район

С 13 по 26 июля 2017 года

Б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37.

Пр. Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62.

Ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34.

Ул. Доценко, 35а.

Ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22.

Ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а.

Ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51 б, 53, 55.

Ул. Тельмана, 14, 19.

Детские сады: № 332, 343, 352, 361, 370, 374, 381.

Медицинские учреждения: детская поликлиника № 26; больница № 22.

Школы: № 62, 65, 75, 120, гимназии № 2, 6, 7.

С 27 июля по 9 августа 2017 года

Ул. Алийская, 16, 18.

Ул. Героев Малой Земли, 36, 38, 40, 42, 51, 55.

Ул. Сидорова, 3.

Ул. Судостроительная, 39, 43, 45.

Ул. Электростальская, 11.

Детские сады: № 16, 79, 138.