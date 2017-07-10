Опубликован график плановых отключений горячей воды в Волгограде на ближайшие две недели

В этот период меняют изношенные узлы и агрегаты, чистят котлы, ремонтируют контрольно-измерительные приборы и оборудование, проводят ревизию всей электрической части.
В ближайшие две недели отключения горячей воды Концессия теплоснабжения запланировала по следующим адресам.
С 11 по 24 июля 2017 года
Ул. Ладыгина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13.
Ул. Тракторостроителей, 1, 3, 5, 7, 11, 1а (2 корпуса общежития).
Ул. Ушакова, 2, 4, 6, 8, 10, 12.
Школы: № 4, Волгоградский мужской педагогический лицей.
Медицинские учреждения: клиническая больница № 4, поликлиника № 1, детская поликлиника.
С 13 по 27 июля 2017 года
Пр. Металлургов, 72, 74, 76, 78.
Ул. Поддубного, 3, 15/1, 25, 27, 29, 31.
Ул. Титова, 36а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.
Ул. Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 24, 26, 28.
Ул. Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68.
Детские сады: № 96, 273, 286, 294, 329, 375, 392.
Медицинские учреждения: клиническая больница № 12, подразделение № 2 областного противотуберкулезного диспансера, детская поликлиника № 1, областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, поликлиника № 2.
Школы: школа-сад «Росток», школа № 32, школа-интернат № 6 и № 3.
С 25 июля по 7 августа 2017 года
Ул. 8-й Воздушной Армии, 9, 11, 15, 15а, 19.
Б-р 30-летия Победы, 6, 15а, 15 г, 15д, 16, 17а, 17б, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 38.
Ул. Качинцев, 108, 108а, 110, 112.
Ул. Новодвинская, 19а, 42, 44, 50, 52, 54, 40, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72.
Ул. К. Симонова, 18, 20, 22, 24, 26.
Детские сады: № 262, 350.
Школы: № 102, гимназия № 11, музыкальная школа № 2.
С 18 по 31 июяя 2017 года
Ул. Краснознаменская, 6, 7, 8.
Ул. Ленина, 5, 6, 11, 25.
Детские сады: № 111, центр развития ребёнка № 2.
Прочие потребители: цирк, Сурские бани.
С 19 по 31 июля 2017 года
Ул. Буханцева, 48, 50, 66.
Детские сады: № 30, 32, 55, 115.
С 11 по 24 июля 2017 года
Ул. Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7.
Ул. Аджарская, 16, 18, 35, 37.
Ул. К. Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19.
Ул. Л. Толстого, 1а, 1б, 5, 5а, 7.
Ул. Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20.
Ул. Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21.
Ул. Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12.
С 25 июля по 7 августа 2017 года
Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
С 28 июля по 10 августа 2017 года
С 27 июля по 9 августа 2017 года
Военный городок № 5, 6, 7, 8, 9, 10.
С 13 по 26 июля 2017 года
Б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37.
Пр. Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62.
Ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34.
Ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22.
Ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а.
Ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51 б, 53, 55.
Детские сады: № 332, 343, 352, 361, 370, 374, 381.
Медицинские учреждения: детская поликлиника № 26; больница № 22.
Школы: № 62, 65, 75, 120, гимназии № 2, 6, 7.
С 27 июля по 9 августа 2017 года
Ул. Героев Малой Земли, 36, 38, 40, 42, 51, 55.
Ул. Судостроительная, 39, 43, 45.
Ул. Электростальская, 11.
Детские сады: № 16, 79, 138.