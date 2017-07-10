Отбывающий наказание Бахытбек Есентаев отказался беседовать с журналистами

Источник: Kazinform

Управление по молодежной политике Алматинской области и областной молодежный ресурсный центр организовал в исправительном учреждении ЛА-155/8 соревнования по минифутболу. Цель мероприятия — вовлечение осужденных в занятия спортом, пропаганда здорового образа жизни.

Находящийся в этом учреждении Бахытбек Есентаев отказался беседовать с журналистами и сниматься на видео.

О том, как отбывает наказание бывший супруг Баян Максаткызы, рассказал заместитель начальника исправительного учреждения Алихан Молдыбаев.

«Осужденный Есентаев отбыл около одного года из 9 лет своего срока. Ему не предоставляются никакие облегчения. Он даже не устроен на работу в тюрьме, потому, что свободных рабочих мест нет», — сказал Молдыбаев.