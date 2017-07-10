Отбывающий наказание Бахытбек Есентаев отказался беседовать с журналистами
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — Отбывающий наказание Бахытбек Есентаев отказался беседовать с журналистами, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — Отбывающий наказание Бахытбек Есентаев отказался беседовать с журналистами, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Управление по молодежной политике Алматинской области и областной молодежный ресурсный центр организовал в исправительном учреждении ЛА-155/8 соревнования по минифутболу. Цель мероприятия — вовлечение осужденных в занятия спортом, пропаганда здорового образа жизни.
Находящийся в этом учреждении Бахытбек Есентаев отказался беседовать с журналистами и сниматься на видео.
О том, как отбывает наказание бывший супруг Баян Максаткызы, рассказал заместитель начальника исправительного учреждения Алихан Молдыбаев.
«Осужденный Есентаев отбыл около одного года из 9 лет своего срока. Ему не предоставляются никакие облегчения. Он даже не устроен на работу в тюрьме, потому, что свободных рабочих мест нет», — сказал Молдыбаев.
Напомним, Бахытбек Есентаев год назад избил и нанес ножевые ранения своей супруге Баян Максаткызы. Затем продюсер Баян Максаткызы простила бывшего мужа. Но суд признал Б. Есентаева виновным в покушении на убийство и приговорил к 9 годам лишения свободы. Отметим, что в исправительном учреждении ЛА-155/8 отбывают наказание более 800 человек.