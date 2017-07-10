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16:45 (мск), источник: ТАСС

Конкурс на журфак МГУ в 2017 году стал самым большим за последние за 25 лет

В этом году в приемную комиссию факультета подали заявление 1235 человек.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Конкурс на самый известный факультет журналистики — журфак МГУ имени М. В. Ломоносова — в этом году побил рекорд за последние 25 лет, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе факультета.

«Сегодня студентами лучшего журфака России хотят стать 1235 человек — именно столько заявлений подано в приемную комиссию. Все они претендуют на 196 бюджетных мест. Таким образом, конкурс в 2017 году составит 6,3 человека на место. Это самое большое количество поданных заявлений и самый высокий конкурс с 1992 года, когда в МГУ стали собирать соответствующую статистику», — сказали в пресс- службе.

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Там добавили, что, несмотря на демографическую яму, интерес выпускников школ к журфаку МГУ растет с каждым годом, и конкурс увеличивается. Так, по сравнению с 2016 годом число поданных заявлений в этом году выросло на 10% — тогда документы подали 1118 человек.

В современном обществе растет потребность в грамотных профессионалах, работающих с информацией. Сегодня специалисты, которые способны написать текст для публичной коммуникации, крайне востребованы. Наверное, об этом думают и наши абитуриенты.
Пресс-служба факультета журналистики МГУ

«Хотя и журналистика в ее традиционном виде тоже не потеряла романтической привлекательности — наши абитуриенты по-прежнему хотят рассказывать людям о том, что происходит в нашей стране и в мире», — сказали в пресс-службе, добавив, что различные рейтинги, в которых присутствует МГУ, также способствуют популярности журфака.

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