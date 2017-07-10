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15:49 (мск), источник: ТАСС

Источник: показ постановки Серебренникова «Нуреев» перенесли по распоряжению Мединского

По данным источника, возмущение министра культуры вызвало то, что спектакль выглядит, как пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Государственный Большой театр России (ГАБТ) перенес премьеру балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова, которая должна была состояться 11 июля, на май 2018 года по личному распоряжению министра культуры РФ Владимира Мединского. Об этом ТАСС сообщил в понедельник информированный источник, близкий к Министерству культуры РФ.

Ранее на специально организованном пресс-брифинге генеральный директор ГАБТа Владимир Урин заявил, что премьера спектакля перенесена из-за неготовности постановки.

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«Спектакль перенесен по прямому распоряжению Мединского», — сказал собеседник агентства. По его данным, возмущение Минкультуры вызвало то, что спектакль выглядит как пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей. По словам собеседника агентства, «по замыслу Серебренникова, большинство актеров должны были исполнять свои роли обнаженными, а декорацией стала известная фотография Нуреева», на которой он изображен полностью обнаженным. В 2013 году в России был принят закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

В Минкультуры ТАСС отказались официально комментировать эту информацию, реакция руководства Большого театра запрошена.

Над созданием балета работали композитор Илья Демуцкий, автор либретто, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников и хореограф Юрий Посохов. Эта же команда в 2015 году делала в ГАБТе постановку «Герой нашего времени». Премьера спектакля состоялась 22 июля 2015 года, по итогам сезона он был отмечен «Золотой маской».

Рудольф Нуреев (1939−1993) работал в труппе театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр). В 1961 году танцор решил не возвращаться в СССР с гастролей в Париже, став одним из первых артистов, эмигрировавших из страны.

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