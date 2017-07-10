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20:40 (мск), источник: Uralpress.ru

СПЧ требует возбудить уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Челябинской области

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Наталья Евдокимова проконтролирует проведение проверки информации о незаконном захвате бывшим вице-губернатором Челябинской области Сергеем Буйновским земельных участков.

Как уже сообщало агентство, районный суд в Челябинске встал на сторону Буйновского, фактически узаконив мошенническую схему захвата муниципальной земли. В микрорайоне 35 бывший вице-губернатор под самовольно установленные несколько будок получил практически даром 27 гектаров земли, утверждая, что там находятся корпуса молодежного спортивного лагеря «Движение». На самом деле у него там размещено несколько будок площадью не более 10 квадратных метров, которые никак нельзя назвать капитальными строениями (при чем место положение будок периодически меняется). При этом на этой территории находится 71 земельный участок, который жители законно купили у муниципалитета на аукционе и уже построили там капитальные жилые дома (намного больше будок). А теперь районный суд заставляет мэрию расторгнуть с этими людьми договоры об аренде и покупке участков и отдать землю Буйновскому.

Обманутые жители обратились за помощью к члену СПЧ Наталье Евдокимовой во время трехдневного визита Совета в Челябинскую область.

По мнению Евдокимовой, действия Буйновского (когда за три «каморочки» он получил право приватизировать прилегающий к ним огромный участок) нужно признать мошенническими. «Нужно возбуждать уголовные дела, — уверена Наталья Евдокимова. — Когда мы говорили об этом с губернатором, он со мной согласился».

Совет также поддерживает обращение в Генеральную прокуратуру РФ депутата Государственной думы Виталия Пашина, который попросил провести проверку по данному факту.

Как сообщил Пашин на своей странице в соцсетях, он направил депутатский запрос в адрес генерального прокурора РФ Юрия Чайки с просьбой проверить ситуацию, сложившуюся вокруг бывшего вице-губернатора Сергея Буйновского и земельных участков в центре Челябинска, на которые он претендует. Парламентарий отмечает, что администрация Челябинска оспаривает в судах высшей инстанции решение районного суда, вынесенное в пользу Буйновского.

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