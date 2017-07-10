Правила дорожного движения в Молдове изменят: что надо знать

Кроме того, все машины подобного типа должны иметь специальный опознавательный знак, утвержденный кабинетом министров. Авторы законопроекта объясняют нововведение необходимостью стать на защиту жизней граждан. По мнению правительства, автомобили, переоборудованные газовыми установками, представляют реальную опасность. Нередко монтажные работы выполняет неквалифицированный персонал с нарушением норм и в отсутствие необходимых авторизаций. Свои опасения авторы нововведения подтверждают статистикой. За три года число нелегально переоснащенных машин в Молдове выросло более чем в четыре раза. Так, в 2013-м полиция составила 1300 протоколов на владельцев переоборудованных газовыми установками автомобилей, в 2016-м их число составило 6000.