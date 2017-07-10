Новосибирская область продолжает вымирать

За январь и май 2017 года в Новосибирской области родилось почти на десять процентов меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

«14 146 человек против 15 575 соответственно годам анализа, с разницей в 1426 человек. Зато умерших стало на 160 меньше. Что соответствует менее чем 1%и означает лишь статистическую корректировку. И на прирост за счет уменьшение естественной убыли не влияет,» — показывает Новосибирскстат.