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17:58 (мск), источник: "Российская газета"

Донских волонтеров научат грамотно принимать иностранных гостей

Для участия в ЧМ-2018 волонтеров из Ростовской области, прошедших отбор по результатам тестов и интервью, начнут готовить в октябре-ноябре 2017 года. Об этом сообщили в региональном минспорта.

Напомним, что в Ростовской области реализуются две волонтерские программы: волонтеры Оргкомитета «Россия-2018» и городские волонтеры. На первом этапе все они пройдут совместное обучение, получив общую информацию об истории чемпионата, и о том, как вообще проводятся такие большие соревнования.

Всего планируется провести девять встреч, на каждой из которых будут присутствовать по 300 волонтеров из Ростовской области. Иностранные волонтеры пройдут дистанционное обучение. А непосредственно перед матчами волонтеры получат необходимую для работы на объектах информацию и пройдут специализированный курс по встрече и общению с гостями города. Всего на Дону отберут 1400 городских волонтеров и 1300 волонтеров в оргкомитет «Россия-2018».

Кстати на днях в регион вернулись волонтеры, работающие на Кубке конфедераций 2017. Область представляли 73 человека. Они сопровождали команды, официальные делегации, СМИ, коммерческих партнеров ФИФА, работали в гостиницах, аэропорту и на вокзалах.

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