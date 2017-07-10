Донских волонтеров научат грамотно принимать иностранных гостей

Напомним, что в Ростовской области реализуются две волонтерские программы: волонтеры Оргкомитета «Россия-2018» и городские волонтеры. На первом этапе все они пройдут совместное обучение, получив общую информацию об истории чемпионата, и о том, как вообще проводятся такие большие соревнования.

Всего планируется провести девять встреч, на каждой из которых будут присутствовать по 300 волонтеров из Ростовской области. Иностранные волонтеры пройдут дистанционное обучение. А непосредственно перед матчами волонтеры получат необходимую для работы на объектах информацию и пройдут специализированный курс по встрече и общению с гостями города. Всего на Дону отберут 1400 городских волонтеров и 1300 волонтеров в оргкомитет «Россия-2018».