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19:23 (мск), источник: БЕЛТА

Парапланерист из Польши за незаконное пересечение границы наказан штрафом в Br690

10 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Парапланерист из Польши за незаконное пересечение белорусской границы наказан штрафом в Br690, сообщила БЕЛТА помощник председателя суда Московского района Бреста Ирина Войтюк.

Случай произошел вечером 11 июня. Брестские пограничники задержали гражданина Польши, который по воздуху пересек границу Беларуси. При себе у него был мобильный телефон, рация, камера со штативом, комплектующие к параплану.

Суд Московского района Бреста рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 14.1 КоАП. Постановлением суда мужчина признан виновным в совершении перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест.

Он подвергнут взысканию в виде штрафа в размере 30 базовых величин (Br690) с конфискацией предмета совершения правонарушения.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.

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