Парапланерист из Польши за незаконное пересечение границы наказан штрафом в Br690

Случай произошел вечером 11 июня. Брестские пограничники задержали гражданина Польши, который по воздуху пересек границу Беларуси. При себе у него был мобильный телефон, рация, камера со штативом, комплектующие к параплану.

Суд Московского района Бреста рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 14.1 КоАП. Постановлением суда мужчина признан виновным в совершении перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест.

Он подвергнут взысканию в виде штрафа в размере 30 базовых величин (Br690) с конфискацией предмета совершения правонарушения.