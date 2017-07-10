Екатеринбург парализовало после ливня
Пробки оцениваются в 9 баллов.
Пробки оцениваются в 9 баллов.
Вечером 10 июля 2017 года Екатеринбург встал в многокилометровые заторы после ливня. Пробки оцениваются в 9 баллов из 10.
Ситуацию усугубляет поломка светофоров на некоторых улицах и мелкие ДТП. Екатеринбуржцы сообщают также о том, что
«Я пошел строить ковчег», «У меня есть идея. во время дождя будет работать лодочное такси, а че нет то?! по моему сработает», «Может сегодня 31 декабря?», — пишут пользователи соцсети «ВКонаткте» (орфография и пунктуация автора, — прим.ред.).