Екатеринбург парализовало после ливня

Вечером 10 июля 2017 года Екатеринбург встал в многокилометровые заторы после ливня. Пробки оцениваются в 9 баллов из 10.

<div id="vk_post_-32182751_3882267"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-32182751_3882267", -32182751, 3882267, 'e5uYXH0me5GHb9qoGSWzEs2KTA')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ситуацию усугубляет поломка светофоров на некоторых улицах и мелкие ДТП. Екатеринбуржцы сообщают также о том, что из-за потопа в сторону Вторчермета не идут трамваи.

<div id="vk_post_-8152398_364255"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-8152398_364255", -8152398, 364255, 'A5LVKDucUuRSjo0-ZvKMbr9dMw')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.