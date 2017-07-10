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18:13 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбург парализовало после ливня

Пробки оцениваются в 9 баллов.

Вечером 10 июля 2017 года Екатеринбург встал в многокилометровые заторы после ливня. Пробки оцениваются в 9 баллов из 10.

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Ситуацию усугубляет поломка светофоров на некоторых улицах и мелкие ДТП. Екатеринбуржцы сообщают также о том, что из-за потопа в сторону Вторчермета не идут трамваи.

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«Я пошел строить ковчег», «У меня есть идея. во время дождя будет работать лодочное такси, а че нет то?! по моему сработает», «Может сегодня 31 декабря?», — пишут пользователи соцсети «ВКонаткте» (орфография и пунктуация автора, — прим.ред.).

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