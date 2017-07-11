Более 20 нижегородских пар приняли участие в «Бале юбиляров» в честь Дня семьи, любви и верности
Более 20 нижегородских пар приняли участие в «Бале юбиляров» в честь Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщает
Более 20 нижегородских пар приняли участие в «Бале юбиляров» в честь Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщает
Торжественное мероприятие прошло в понедельник в Нижегородском государственном
Как отметила руководитель ГУ ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова, количество браков в регионе растет, уже в первом полугодии 2017 года более 9 тысяч пар вступило в законный брак. «Буквально на той неделе у нас была замечательная дата —
СПРАВКА
По данным главного управления ЗАГС Нижегородской области, в июне текущего года в области было зарегистрировано 2 409 браков. С начала года количество браков составило 8 539, что на 123 брака больше, чем за 1 полугодие 2016 года.
8 июля в России отмечается День любви, семьи и верности, посвященный православным святым Петру и Февронии Муромским. Святые благоверные князья Петр и Феврония. Они являются образцом христианского супружества и почитаются в качестве покровителей заключенных браков.