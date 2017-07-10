Ученые нашли способ борьбы с бессонницей

Источник: AP 2017

В исследовании участвовали более 800 человек в возрасте от 60 до 100 лет.

Они отвечали на вопросы, связанные с качеством сна и жизненной мотивации. Чтобы оценить показатели целеустремленности, участников попросили оценить такие высказывания, как «мне хорошо, когда я думаю о том, что совершил в прошлом, и о том, что я надеюсь сделать в будущем».

Оказалось, что люди, которые ощущали свою жизнь значительной, спали спокойно, не страдали апноэ во сне или синдромом беспокойной ноги, передает The Guardian.