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21:15 (мск), источник: Моя Планета

Ученые нашли способ борьбы с бессонницей

Американские ученые из Северо-Западного университета Чикаго выяснили, что люди с четкой жизненной позицией и стремлениями очень редко испытывают проблемы со сном.

Источник: AP 2017
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В исследовании участвовали более 800 человек в возрасте от 60 до 100 лет.

Они отвечали на вопросы, связанные с качеством сна и жизненной мотивации. Чтобы оценить показатели целеустремленности, участников попросили оценить такие высказывания, как «мне хорошо, когда я думаю о том, что совершил в прошлом, и о том, что я надеюсь сделать в будущем».

Оказалось, что люди, которые ощущали свою жизнь значительной, спали спокойно, не страдали апноэ во сне или синдромом беспокойной ноги, передает The Guardian.

Бессонница и другие расстройства сна чаще встречаются у людей в пожилом возрасте, но результаты исследования также можно применить и к другим возрастным группам.

Комментарии
1
Alex Heavy
От любой болезни -нет бабы полезней....
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