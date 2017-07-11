В Воронеже на 6 часов перекроют движение под Каменным мостом

Городские власти закроют движение под Каменным мостом на улице Чернышевского во вторник, 11 июля. Ограничение будет действовать шесть часов — с 10:00 до 16:00, сообщила пресс-служба мэрии.

Также до 31 июля закрыто движение на участке Р-298 — улица Менделеева (в районе мостового перехода через реку Песчанка), до 15 августа перекрыто движение транспорта по одной полосе проезжей части на улице Кирова (от улицы Красноармейская до Красноармейского переулка), а до 10 августа — на улице Фридриха Энгельса.