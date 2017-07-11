В Воронеже на 6 часов перекроют движение под Каменным мостом
Ограничение будет действовать 11 июля.
Ограничение будет действовать 11 июля.
Городские власти закроют движение под Каменным мостом на улице Чернышевского во вторник, 11 июля. Ограничение будет действовать шесть часов — с 10:00 до 16:00, сообщила
Движение закроют в связи с ремонтом Каменного моста. Работы проведут специалисты управы Центрального района, уточнили в горадминистрации.
Также до 31 июля закрыто движение на участке Р-298 — улица Менделеева (в районе мостового перехода через реку Песчанка), до 15 августа перекрыто движение транспорта по одной полосе проезжей части на улице Кирова (от улицы Красноармейская до Красноармейского переулка), а до 10 августа — на улице Фридриха Энгельса.