Горадминистрация намерена отменить еще четыре частных маршрута в Нижнем Новгороде с августа 2017 года

С 1 августа 2017 года вводятся: маршрут № 49 «Улица Космическая — Мещерское озеро» (в настоящее время эти две точки соединяют маршруты №№ 49 и 65); № 29 «Красное Сормово — Автовокзал «Щербинки» (который заменит маршрут № 19); № 86 «Автовокзал «Щербинки» — Микрорайон «Седьмое небо» (который заменит маршрут № 66). При этом в это же время отменяются маршруты Т-19, Т-49, Т-55, Т-66.

Напомним, что конкурс по вышеназванным маршрутам должен состояться 20 июля 2017 года. Условия этого, второго по счету конкурса (также как и первого) оспаривают в УФАС несколько частных перевозчиков. В связи с этим нижегородская администрация отложила подведение итогов первого конкурса.

С 15 июля будут отменены десять старых маршрутов: №№ 10,23, 29, 34, 38, 44, 48, 68, 81 и 115. Взамен начнут действовать шесть новых: маршруты № 75 -«Поселок Нагулино — Микрорайон Соцгород 2», № 34 — «Улица Долгополова — Микрорайон Верхние Печеры», № 81 — «Микрорайон Кузнечиха-2 — Улица Дружаева», № 44 — «Улица Космическая — Улица Пермякова», № 13 — «Автостанция “Канавинская” — Улица Адмирала Нахимова» и № 88 — «Поселок Дачный — Микрорайон Молитовский».

12 июля 2016 года, и.о. главы горадминистрации Сергей Миронов подписал постановление «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок в Нижнем Новгороде», согласно которому в течение 2016−2017 годов запланирована отмена 31 маршрута, осуществляющих пассажирские перевозки по нерегулируемым тарифам.