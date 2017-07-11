Памятник героям Великой Отечественной войны в центре Воронежа отремонтируют к августу
ТОС проводит работы на средства гранта.
ТОС проводит работы на средства гранта.
Памятник героям Великой Отечественной войны, расположенный на пересечении улицы Рабочего класса и Спортивного переулка, отремонтируют до конца июля 2017 года, сообщила
Памятник не был официально зарегистрирован, местные жители сами ухаживали за ним полвека. Со временем мемориал обветшал — плита с именем погибших потемнела, начало разрушаться бетонное основание памятника. Вопрос о реконструкции вынесли на совет ТОС Центрального района. Проект ремонта решили выдвинуть на конкурс
На 10 июля подрядчик проводит облицовку памятника, реконструкцию его основания. Прилегающую территорию выложат тротуарной плиткой, за счет подрядчика на ней установят лавочки и урны. Возле мемориала появятся освещение, вазоны.