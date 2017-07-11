Памятник героям Великой Отечественной войны в центре Воронежа отремонтируют к августу

Памятник героям Великой Отечественной войны, расположенный на пересечении улицы Рабочего класса и Спортивного переулка, отремонтируют до конца июля 2017 года, сообщила пресс-служба мэрии. Мемориал, посвященный участникам войны, жившим на этих улицах до ухода на фронт, установили в 1966 году на личные сбережения соседей погибших солдат. Памятник реконструируют на средства ТОС «Уличный комитет № 49».

Памятник не был официально зарегистрирован, местные жители сами ухаживали за ним полвека. Со временем мемориал обветшал — плита с именем погибших потемнела, начало разрушаться бетонное основание памятника. Вопрос о реконструкции вынесли на совет ТОС Центрального района. Проект ремонта решили выдвинуть на конкурс общественно-полезных проектов ТОС. Он выиграл грант на 216 тыс. рублей.