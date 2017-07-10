В двух районах Пермского края 10 июля прошёл крупный град
Об осадках в виде ледяных кристаллов сообщили жители Верещагинского и Краснокамского районов.
Об осадках в виде ледяных кристаллов сообщили жители Верещагинского и Краснокамского районов.
Осадки в виде крупных ледяных кристаллов наблюдались в Верещагино, а также в деревне
Очевидцы публикуют в социальных сетях фотографии, подтверждающие сообщения.
Напомним, крупный град в Прикамье этим летом не является невероятным явлением. В начале июня осадки наблюдали жители Бисера в Горнозаводском районе, 29 июня крупный град падал в Голованово и Лёвшино.