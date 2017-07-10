Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку
Эффект плацебо помогает и в спорте
"С улыбкой слушала": СМИ о сидевшей рядом с Путиным на ужине G20
В России массово закрываются агентства недвижимости
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Тропические «притворщики»: кто такие тенрекиГде обитают тенреки и как они попали в Книгу рекордов Гиннеса
Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Рогозин высмеял подарок МИД Украины генсеку ООН – СМИ
Первые самолеты НАТО прибыли в Одессу – СМИ
Девушка с монобровью покорила интернет (фото)
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
СМИ: Квитко делится фотографиями в купальнике не по размеру
Рогозин высмеял подарок Украины генсеку ООН – СМИ
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
12Природные пожары в Калифорнии
20:29 (мск), источник: АиФ Прикамье

В двух районах Пермского края 10 июля прошёл крупный град

Об осадках в виде ледяных кристаллов сообщили жители Верещагинского и Краснокамского районов.

Осадки в виде крупных ледяных кристаллов наблюдались в Верещагино, а также в деревне Конец-Бор Краснокамского района.

Во время загрузки произошла ошибка.

Очевидцы публикуют в социальных сетях фотографии, подтверждающие сообщения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, крупный град в Прикамье этим летом не является невероятным явлением. В начале июня осадки наблюдали жители Бисера в Горнозаводском районе, 29 июня крупный град падал в Голованово и Лёвшино.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+31°
переменная облачность
762 мм рт. ст.
повышенное
55 %
повышенная
5 м/с
слабый ветер
Молодоженов,приехавших в ЗАГС на броневике, оштрафовали за неправильную парковку
В ЦБ рассказали о манипуляциях с вкладами в банке «Югра»
Siemens намерена подать в суд из-за поставок турбин в Крым
Украина вводит биометрический контроль для иностранцев
Определен лучший гол Кубка конфедераций-2017
Дворкович назвал законным бонус экс-главы «Почты России»
Матвиенко выступила за отказ от общежитий
При обрушении части жилого дома в Сочи погибла женщина
Спорт
«С “Нью-Джерси” не общался»: почему Ковальчук не уехал в НХЛ Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную
Авто
На мосту в Крым начали укладывать асфальт (фото) Пока дорожники наносят нижний слой асфальта, верхний уложат уже после того, как автодорожная часть моста будет полностью готова
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро Звезды собрались на премьере фильма «Тень», которая состоялась на одной из станций Московского метрополитена
Недвижимость
Дизайн маленькой кухни: чего не нужно делать
В Петербурге мошенник продал несуществующую квартиру в новостройке
Россиян лишили возможности снизить налог на недвижимость
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Леди
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото) Роскошной жизни спутниц миллиардеров завидуют многие. Как выглядят и за какими занятиями коротают время жены и подруги лидеров списка Forbes?
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь