Канадские исследователи «выпустили джинна из бутылки»

Источник: Publika.md

Эта новость может показаться неважной, ведь сама по себе лошадиная оспа для человека не опасна. Однако ее вирусы являются «ближайшими родственниками черной оспы» — страшного заболевания, унесшего до 500 млн жизней, сообщает Futurism.

Канадские ученые поясняют, что их исследование было направлено на создание инновационной вакцины от черной оспы, а также на борьбу с онкологическими заболеваниями.

Руководитель проекта Дэвид Эванс отметил, что «мир просто должен согласиться с тем фактом, что воссоздание вируса возможно. И теперь нужно выяснить, какая стратегия для борьбы с ним будет наиболее эффективной». Исследователь признал, что «воскрешение» вируса было рискованным мероприятием, однако «ситуация такова, что риск никуда не уходил».

Воссоздание такого вируса в мире, где царит постоянная террористическая угроза, может привести к появлению биологического оружия у террористов. От черной оспы современный мир не защищен, пишет moya-planeta. ru.