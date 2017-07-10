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22:01 (мск), источник: Publika.md

Канадские исследователи «выпустили джинна из бутылки»

Канадские исследователи из университета Альберты возродили вымерший вирус лошадиной оспы. Всемирная организация здравоохранения уже назвала эту работу «джинном, выпущенным из бутылки».

Источник: Publika.md

Эта новость может показаться неважной, ведь сама по себе лошадиная оспа для человека не опасна. Однако ее вирусы являются «ближайшими родственниками черной оспы» — страшного заболевания, унесшего до 500 млн жизней, сообщает Futurism.

Канадские ученые поясняют, что их исследование было направлено на создание инновационной вакцины от черной оспы, а также на борьбу с онкологическими заболеваниями.

Руководитель проекта Дэвид Эванс отметил, что «мир просто должен согласиться с тем фактом, что воссоздание вируса возможно. И теперь нужно выяснить, какая стратегия для борьбы с ним будет наиболее эффективной». Исследователь признал, что «воскрешение» вируса было рискованным мероприятием, однако «ситуация такова, что риск никуда не уходил».

Воссоздание такого вируса в мире, где царит постоянная террористическая угроза, может привести к появлению биологического оружия у террористов. От черной оспы современный мир не защищен, пишет moya-planeta.ru.

В 1979 году ВОЗ официально объявила о победе над страшной болезнью методом глобальной вакцинации. Тогда же было достигнуто соглашение об уничтожении всех оставшихся образцов вируса за исключением двух, которые были переданы в секретные и надежно охраняемые лаборатории в США и России соответственно.

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