Канадские исследователи «выпустили джинна из бутылки»
Канадские исследователи из университета Альберты возродили вымерший вирус лошадиной оспы. Всемирная организация здравоохранения уже назвала эту работу «джинном, выпущенным из бутылки».
Канадские исследователи из университета Альберты возродили вымерший вирус лошадиной оспы. Всемирная организация здравоохранения уже назвала эту работу «джинном, выпущенным из бутылки».
Эта новость может показаться неважной, ведь сама по себе лошадиная оспа для человека не опасна. Однако ее вирусы являются «ближайшими родственниками черной оспы» — страшного заболевания, унесшего до 500 млн жизней, сообщает Futurism.
Канадские ученые поясняют, что их исследование было направлено на создание инновационной вакцины от черной оспы, а также на борьбу с онкологическими заболеваниями.
Руководитель проекта Дэвид Эванс отметил, что «мир просто должен согласиться с тем фактом, что воссоздание вируса возможно. И теперь нужно выяснить, какая стратегия для борьбы с ним будет наиболее эффективной». Исследователь признал, что «воскрешение» вируса было рискованным мероприятием, однако «ситуация такова, что риск никуда не уходил».
Воссоздание такого вируса в мире, где царит постоянная террористическая угроза, может привести к появлению биологического оружия у террористов. От черной оспы современный мир не защищен, пишет
В 1979 году ВОЗ официально объявила о победе над страшной болезнью методом глобальной вакцинации. Тогда же было достигнуто соглашение об уничтожении всех оставшихся образцов вируса за исключением двух, которые были переданы в секретные и надежно охраняемые лаборатории в США и России соответственно.