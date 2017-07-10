«Умная» колонка «сдала» ссорившихся супругов полиции

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Прибывшие полицейские обнаружили, что ссора вовсе не была безобидной. Мужчина в порыве гнева выхватил пистолет и направил его на свою жену с вопросом: «Ты что, хочешь позвонить шерифу?». Колонка среагировала на голосовую команду «позвонить шерифу» и набрала номер службы 911.

Оператор экстренной службы услышала звуки скандала и на всякий случай направила наряд к дому супругов. После нескольких часов переговоров, мужчина был взят под стражу, его супруга отделалась легкими травмами, их дочь не пострадала.