«Умная» колонка «сдала» ссорившихся супругов полиции
Колонка Google Home, приобретенная одной семейной парой в Альбукерке, штат
Колонка Google Home, приобретенная одной семейной парой в Альбукерке, штат
Прибывшие полицейские обнаружили, что ссора вовсе не была безобидной. Мужчина в порыве гнева выхватил пистолет и направил его на свою жену с вопросом: «Ты что, хочешь позвонить шерифу?». Колонка среагировала на голосовую команду «позвонить шерифу» и набрала номер службы 911.
Оператор экстренной службы услышала звуки скандала и на всякий случай направила наряд к дому супругов. После нескольких часов переговоров, мужчина был взят под стражу, его супруга отделалась легкими травмами, их дочь не пострадала.
Таким образом, «умный» девайс, возможно, спас девушке жизнь. Мужчина был обвинен в незаконном хранении оружия, насилии в отношении члена семьи и лишении человека свободы.