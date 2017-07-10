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10 июля, источник: РИА Новости

Сын Трампа опубликовал видео, на котором его отец «сбивает» самолет CNN

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Дональд Трамп-младший опубликовал в Instagram шуточное видео, на котором его отец, президент США, сбивает ракетой самолет с надписью «CNN».

Источник: AP 2017

Ролик смонтирован из отрывка фильма «Лучший стрелок» 1986 года. На видео глава Белого дома управляет истребителем и преследует самолет CNN. Он нажимает на красную кнопку, и ракета сбивает воздушное судно с логотипом телеканала.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Одно из лучших видео, что я видел. CNN, мы слышали, вы любите мемы», — написал сын американского президента в Instagram, сопроводив пост смайлами.

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Некоторые пользователи не оценили его юмор. В комментариях Трампа-младшего обвинили в пропаганде насилия и упрекнули в отсутствии признаков интеллекта. Другие комментаторы наоборот встали на сторону сына главы государства, назвав оппонентов «умственно отсталыми либералами» (в оригинале libtards — от liberal и retard, т.е. «либерал» и «умственно отсталый» — ред.).

В начале июля Дональд Трамп опубликовал смонтированное видео 2007 года, на котором он «избивает» человека, вместо головы у которого большой логотип телеканала CNN.

Президент США находится в конфликте с телеканалом — ранее он неоднократно называл CNN «фейковыми новостями». В июле Трамп предложил переименовать канал в FNN, что расшифровывается как «мошеннические новости».

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