Сын Трампа опубликовал видео, на котором его отец «сбивает» самолет CNN
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Дональд
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Дональд
Ролик смонтирован из отрывка фильма «Лучший стрелок» 1986 года. На видео глава Белого дома управляет истребителем и преследует самолет CNN. Он нажимает на красную кнопку, и ракета сбивает воздушное судно с логотипом телеканала.
«Одно из лучших видео, что я видел. CNN, мы слышали, вы любите мемы», — написал сын американского президента в Instagram, сопроводив пост смайлами.
Некоторые пользователи не оценили его юмор. В комментариях
В начале июля Дональд Трамп опубликовал смонтированное видео 2007 года, на котором он «избивает» человека, вместо головы у которого большой логотип телеканала CNN.
Президент США находится в конфликте с телеканалом — ранее он неоднократно называл CNN «фейковыми новостями». В июле Трамп предложил переименовать канал в FNN, что расшифровывается как «мошеннические новости».