Прогноз погоды по Казахстану на вторник, 11 июля
На большей части Казахстана во вторник ожидается неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер.
На большей части Казахстана во вторник ожидается неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер.
На
В
В Кызылординской области местами усиление ветра 15−20 м/с, пыльная буря.
В Костанайской, Павлодарской, Жамбылской, Атырауской, Актюбинской, днем в Карагандинской,
Днем в Алматинской, местами в Карагандинской,
В Атырауской, местами в
В Алматы — переменная облачность, без осадков, +32…+34.
В Астане — переменная облачность, днем дождь, гроза, +22…+24.