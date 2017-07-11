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00:35 (мск), источник: Forbes.kz

Прогноз погоды по Казахстану на вторник, 11 июля

На большей части Казахстана во вторник ожидается неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер.

Источник: Forbes.kz

На северо-западе, севере и востоке возможен град, на севере ночью и утром туман. На юго-востоке, местами в центральной, восточной части республики ожидается жаркая погода, передает РГП «Казгидромет».

В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, возможен град, в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами туман.

В Кызылординской области местами усиление ветра 15−20 м/с, пыльная буря.

В Костанайской, Павлодарской, Жамбылской, Атырауской, Актюбинской, днем в Карагандинской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15−20 м/с.

Днем в Алматинской, местами в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется сильная жара.

В Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы — переменная облачность, без осадков, +32…+34.

В Астане — переменная облачность, днем дождь, гроза, +22…+24.

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Прогноз погоды по Казахстану на вторник, 11 июля
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