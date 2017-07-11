Доказана польза кофе для продления жизни

Источник: Reuters

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine, кратко о нем сообщает Университет Южной Калифорнии (США).

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Специалисты наблюдали около 190 тысяч добровольцев — чернокожих, американцев японского происхождения, белых и латиноамериканцев. Участники опроса, возраст которых на момент начала исследования составлял от 45 до 75 лет, в зависимости от употребления кофе, были разделены на несколько групп.

Средний период наблюдения составил 16 лет, к концу исследования скончалось около 60 тысяч человек, из которых 36 процентов — от сердечно-сосудистых заболеваний и 31 процент — от рака.

После корректировки результатов исследования (на пол, возраст, курение, употребление алкоголя и уровень физической активности) оказалось, что употребление одной чашки кофе в день в среднем на 12 процентов снижает риск смертности от всех причин, трех — на 18 процентов.