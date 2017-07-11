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03:32 (мск), источник: Вести Иркутск

Экспедиция «Байкал — Аляска» вышла в открытое море

Как только иркутский катамаран «Искатель» покинул бухту Аян, он тут же попал в сильный шторм.

Источник: Вести Иркутск

Сами путешественники шутят, что так «Охотское море решило им показать, кто там хозяин». Экспедиция стартовала из Иркутска 30 мая. Её участникам впервые за 150 лет предстоит пройти путь сибирских купцов, которые основали русские поселения в Северной Америке. Протяжённость маршрута более 11 тысяч километров.

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