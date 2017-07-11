Экспедиция «Байкал — Аляска» вышла в открытое море

Сами путешественники шутят, что так «Охотское море решило им показать, кто там хозяин». Экспедиция стартовала из Иркутска 30 мая. Её участникам впервые за 150 лет предстоит пройти путь сибирских купцов, которые основали русские поселения в Северной Америке. Протяжённость маршрута более 11 тысяч километров.