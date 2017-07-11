Полиция посчитала прогулку тигра на пляже в Находке самоуправством

Есть информация, что прогулка с тигром была рекламной акцией, которую проводил цирк, находящийся на гастролях в Приморье. Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» администратор цирка, мероприятие было согласовано с владельцами пляжа. «С точки зрения безопасности беспокоиться было вообще не о чем. Магда — наша самая спокойная тигрица, рядом с ней были дрессировщик, помощники дрессировщика. Всё было под полным контролем. Если кому-то показалось, что это опасно… Ну, знаете, можно собаку выгуливать, и кто-то скажет, что это опасно», — объяснил он.
По словам Евгения, трёхлетняя Магда родилась в цирке и относится к дрессировщику как к собственной матери. Поэтому зверь слушается беспрекословно. Кроме того, у тигрицы уже имеется богатый опыт участия в различных мероприятиях и даже ТВ-съёмках. Из-за этого хищница уже становилась объектом внимания МВД — правда, в Хабаровске.
Теперь сотрудник цирка привлечен к административной ответственности по статье 19.1 КоАП (Самоуправство). Материалы переданы в мировой суд г. Находки.