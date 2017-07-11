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03:13 (мск), источник: Вести Приморье

Полиция посчитала прогулку тигра на пляже в Находке самоуправством

Полиция провела проверку по факту инцидента на одном из городских пляжей Находки. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, дрессировщик цирка, находящегося с гастролями в Приморье, выгуливал тигра на поводке на территории пляжа.

Есть информация, что прогулка с тигром была рекламной акцией, которую проводил цирк, находящийся на гастролях в Приморье. Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» администратор цирка, мероприятие было согласовано с владельцами пляжа. «С точки зрения безопасности беспокоиться было вообще не о чем. Магда — наша самая спокойная тигрица, рядом с ней были дрессировщик, помощники дрессировщика. Всё было под полным контролем. Если кому-то показалось, что это опасно… Ну, знаете, можно собаку выгуливать, и кто-то скажет, что это опасно», — объяснил он.

По словам Евгения, трёхлетняя Магда родилась в цирке и относится к дрессировщику как к собственной матери. Поэтому зверь слушается беспрекословно. Кроме того, у тигрицы уже имеется богатый опыт участия в различных мероприятиях и даже ТВ-съёмках. Из-за этого хищница уже становилась объектом внимания МВД — правда, в Хабаровске.

Теперь сотрудник цирка привлечен к административной ответственности по статье 19.1 КоАП (Самоуправство). Материалы переданы в мировой суд г. Находки.

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