Полиция посчитала прогулку тигра на пляже в Находке самоуправством

Есть информация, что прогулка с тигром была рекламной акцией, которую проводил цирк, находящийся на гастролях в Приморье. Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» администратор цирка, мероприятие было согласовано с владельцами пляжа. «С точки зрения безопасности беспокоиться было вообще не о чем. Магда — наша самая спокойная тигрица, рядом с ней были дрессировщик, помощники дрессировщика. Всё было под полным контролем. Если кому-то показалось, что это опасно… Ну, знаете, можно собаку выгуливать, и кто-то скажет, что это опасно», — объяснил он.