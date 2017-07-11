Жителей Иркутской области призвали следить за благоустройством их городов

Источник: Агентство «Москва»



«Мы вовлекаем людей в процесс развития территорий. Они должны быть требовательны к нам. Власть, в свою очередь, должна быть требовательной к подрядчикам. Понимая мнения людей, мы должны совершенствовать работу», — отметил Руслан Болотов на заседании межведомственной комиссии Иркутской области по обеспечению реализации приоритетного проекта.

Руслан Болотов также рассказал, что с начала года в муниципальных образованиях региона разработали программы формирования современной городской среды и провели их общественные обсуждения. При непосредственном участии населения отобраны дворовые, общественные территории и парки, где в 2017 году будут проведены мероприятия по благоустройству. Каждое утвержденное предложение оформлено дизайн-проектом.

На совещании о проделанной работе отчитались все получатели субсидий. Например, в Иркутске, Ангарске, Усть-Илимске, Саянске уже готовы выполнять отдельные проекты. За счет экономии средств при заключении муниципальных контрактов, количество благоустроенных дворовых территорий здесь может увеличиться. В Усолье-Сибирском, напротив, затянули оформление документов.

«Вы должны учитывать, что по итогам года мы будем выбирать лучшие муниципальные практики работы по приоритетному проекту, чтобы накопленный опыт можно было использовать в дальнейшем. За ходом выполнения проекта постоянно следит губернатор Иркутской области Сергей Левченко», — сообщил Руслан Болотов.

Главный федеральный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич подчеркнул, что сегодня муниципалитеты могут сами позаботиться о своей перспективе. Программа будет продолжаться до 2022 года. А ее финансирование в будущем для региона зависит от результатов, достигнутых в 2017 году.

По итогам работы межведомственной комиссии по реализации приоритетного национального проекта «Формирование современной городской среды» муниципальным властям Черемхово указано на необходимость полного соблюдения условий софинансирования проектов, власти Усолья-Сибирского и Зимы должны предоставить скорректированные планы выполнения работ.