Жителей Иркутской области призвали следить за благоустройством их городов

Более 1,5 млн человек проживает в муниципальных образованиях Иркутской области, где реализуются мероприятия приоритетного национального проекта «Формирование современной городской среды» в 2017 году. Об этом сообщает 10 июля пресс-служба правительства региона. Как рассказал исполняющий обязанности председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов, в этом году в рамках проекта благоустроят 310 дворов (513,4 млн рублей), 34 общественных пространства (256,8 млн рублей) и семь парков (26,8 млн рублей). Общая сумма средств, направляемых на эти мероприятия из федерального (469,1 млн рублей), областного (231 млн рубле) и местного бюджетов (96,9 млн рублей), составит 797 млн рублей. Напомним, в Приангарье субсидии на благоустройство в 2017 году в рамках проекта получили 15 муниципальных образований.