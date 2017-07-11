Веревочный парк на острове Юность в Иркутске откроют в конце июля

Открытие веревочного парка на острове Юность в Иркутске запланировано на конец июля 2017 года. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на заявление председателя комитета городского обустройства Елены Фёдоровой во время выездного совещания по вопросу благоустройства островов Юность и Конный, которое провёл мэр города Дмитрий Бердников. По её словам, сейчас заканчивается обустройство верёвочного парка.

Напомним, благоустройство островов — это первый проект, к реализации которого приступили в Иркутске в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». «Наша задача — обеспечить комфортное и безопасное пребывание иркутян и гостей города на традиционно любимом месте отдыха, — подчеркнул Дмитрий Бердников. — При этом важно учесть интересы всех групп граждан, включая велосипедистов, мам с колясками, людей с ограниченными возможностями. Выполнить все качественно и в срок».