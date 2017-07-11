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03:39 (мск), источник: Baikal-info.ru

Веревочный парк на острове Юность в Иркутске откроют в конце июля

В Иркутске до конца июля откроют веревочный парк на острове Юность.

Открытие веревочного парка на острове Юность в Иркутске запланировано на конец июля 2017 года. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на заявление председателя комитета городского обустройства Елены Фёдоровой во время выездного совещания по вопросу благоустройства островов Юность и Конный, которое провёл мэр города Дмитрий Бердников. По её словам, сейчас заканчивается обустройство верёвочного парка.

Напомним, благоустройство островов — это первый проект, к реализации которого приступили в Иркутске в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». «Наша задача — обеспечить комфортное и безопасное пребывание иркутян и гостей города на традиционно любимом месте отдыха, — подчеркнул Дмитрий Бердников. — При этом важно учесть интересы всех групп граждан, включая велосипедистов, мам с колясками, людей с ограниченными возможностями. Выполнить все качественно и в срок».

По информации Елены Фёдоровой, сейчас на территории островов организована работа пунктов проката спортивного инвентаря и катамаранов, сети фудкортов. В ближайшее время закончится обустройство автопарковок на 265 машиномест. До конца августа планируется оборудовать пешеходные и велосипедные дорожки с полной заменой асфальтового покрытия на площади более 11 тыс. кв. м, восстановить бордюрный камень, установить 180 скамеек, более 100 урн, 22 опоры освещения, 43 светильника, малые архитектурные формы, а также провести озеленение и формовочную обрезку деревьев. Кроме этого, будут обустроены детский автодром, два теннисных корта, скейт-парк, а также футбольные и волейбольные площадки.

Комментарии
1
Валерий Глеков
в крупных городах всегда проблема с зонами отдыха Чем больше внимания уделяется этой сфере . . . конечно молодых мам пенсионеров инвалидов и тд больше это затрагивает . . . значит и власть ближе к народу
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