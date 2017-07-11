Расписание нескольких пассажирских поездов изменилось на ВСЖД

Расписание движения нескольких поездов дальнего следования изменилось с 10 по 14 июля 2017 года на Восточно-Сибирской железной дороге в связи с проведением работ по модернизации железнодорожного пути на участках Замзор — Камышет, Новочунка — Сосновые Родники. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».