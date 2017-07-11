Расписание нескольких пассажирских поездов изменилось на ВСЖД
Расписание пассажирских поездов дальнего следования на № 71/72 и 87/88 ВСЖД изменится с 10 по 14 июля.
Расписание пассажирских поездов дальнего следования на № 71/72 и 87/88 ВСЖД изменится с 10 по 14 июля.
Расписание движения нескольких поездов дальнего следования изменилось с 10 по 14 июля 2017 года на
С 10 по 14 июля на ВСЖД изменяется расписание следующих пассажирских поездов:
— № 71/72 Северобайкальск —
— № 71/72 Улан — Удэ — Северобайкальск (отправлением со ст. Улан-Удэ): график движения поезда изменится на участке Камышет — Падунские Пороги, далее поезд следует действующим расписанием;.
— № 88
— № 87 Иркутск — Усть-Илимск: график движения поезда изменится на участке Блок пост 4618 — Вихоревка, далее поезд следует действующим расписанием.