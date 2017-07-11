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03:41 (мск), источник: Baikal-info.ru

Расписание нескольких пассажирских поездов изменилось на ВСЖД

Расписание пассажирских поездов дальнего следования на № 71/72 и 87/88 ВСЖД изменится с 10 по 14 июля.

Источник: Агентство «Москва»

Расписание движения нескольких поездов дальнего следования изменилось с 10 по 14 июля 2017 года на Восточно-Сибирской железной дороге в связи с проведением работ по модернизации железнодорожного пути на участках Замзор — Камышет, Новочунка — Сосновые Родники. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

С 10 по 14 июля на ВСЖД изменяется расписание следующих пассажирских поездов:

— № 71/72 Северобайкальск — Улан-Удэ (отправлением со ст. Северобайкальск): график движения поезда изменится на участке Замзор — Иркутск-Пассажирский, далее поезд следует действующим расписанием;.

— № 71/72 Улан — Удэ — Северобайкальск (отправлением со ст. Улан-Удэ): график движения поезда изменится на участке Камышет — Падунские Пороги, далее поезд следует действующим расписанием;.

— № 88 Усть-Илимск — Иркутск: график движения поезда изменится на участке Камышет — Зима, далее поезд следует действующим расписанием;.

— № 87 Иркутск — Усть-Илимск: график движения поезда изменится на участке Блок пост 4618 — Вихоревка, далее поезд следует действующим расписанием.

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