Премии в 200 тысяч рублей вручат лучшим учителям Хабаровского края

Они стали победителями конкурса среди учителей образовательных организаций региона. По его результатам было решено отметить девять преподавателей из Амурского, Ванинского, Николаевского районов и района имени Лазо, а также Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Каждый призер получит премию в 200 тысяч рублей из федерального бюджета, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Всего в конкурсе принимали участие 40 человек. При отборе победителей учитывалось наличие у них авторских методических разработок по собственным предметам. Кроме того, внимание уделяли учебным достижениям и результатам внеурочной деятельности школьников. Еще один критерий — формирование у подростков активной гражданской позиции.