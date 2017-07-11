Премии в 200 тысяч рублей вручат лучшим учителям Хабаровского края
Лучших педагогов наградят в Хабаровском крае.
Лучших педагогов наградят в Хабаровском крае.
Они стали победителями конкурса среди учителей образовательных организаций региона. По его результатам было решено отметить девять преподавателей из Амурского, Ванинского, Николаевского районов и района имени Лазо, а также Хабаровска и
Всего в конкурсе принимали участие 40 человек. При отборе победителей учитывалось наличие у них авторских методических разработок по собственным предметам. Кроме того, внимание уделяли учебным достижениям и результатам внеурочной деятельности школьников. Еще один критерий — формирование у подростков активной гражданской позиции.
«В числе победителей — педагоги начальных классов, русского языка и литературы, истории, обществознания, географии. Трое из них неоднократно принимали участие в конкурсе и становились призерами. У всех есть высшая квалификационная категория», — отметила министр образования и науки края Алла Кузнецова.