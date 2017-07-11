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04:25 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Региональный центр регби откроется на базе стадиона «Авангард»

Работы выполняет фирма «Культбытстрой».

Проект реконструкции красноярского спорткомплекса «Авангард» получил поддержку федерального министерства спорта. После модернизации объект станет одной из главных баз для подготовки спортивного резерва для сборных команд края и страны. Об этом накануне сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Реконструкция спортивного объекта будет проходить в несколько этапов. Сначала отремонтируют спортивный комплекс, западную трибуну, регбийное поле с натуральным газоном, тренировочное поле с искусственным покрытием. Затем планируется реконструировать здание 25-метрового бассейна.

Отдельно отмечается, что предусмотрена установка подогрева для основного регбийного поля. Такая технология впервые используется в регионах Сибири. Размер поля будет сохранен и составит 119×66 метров. Количество мест на новой западной трибуне составит 2535.

Работы выполняет фирма «Культбытстрой». Сумма контракта составила 347,6 млн рублей: 200 млн рублей было выделено из средств федерального бюджета, 147,6 млн — средства краевого бюджета.

Первый этап планируется завершить 31 октября 2018 года, ввод объекта в эксплуатацию — 30 ноября 2018 года.

Спортивный комплекс «Авангард» является одним из центров спортивной жизни правого берега города Красноярска. С 1 июля 2010 г. комплекс передан в оперативное управление регбийному клубу «Енисей-СТМ». Здесь развиваются профессиональный, массовый спорт, адаптивная физическая культура для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Спорткомплекс был построен в 1967 г., состоит из ряда отдельных зданий.

В июне 2013 г. проект реконструкции спортивного комплекса «Авангард», выполненный ОАО «Красноярскгражданпроект», прошел государственную экспертизу.

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