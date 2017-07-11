Без горячей воды в Хабаровске остались 164 жилых дома, 6 детсадов и 6 медучреждений

Жилые дома, детсады, учебные и лечебные учреждения, получающие горячее водоснабжения от ТЭЦ-2, отключены от него. Отсутствие горячей воды будет недолгим, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«C 08−00 до 19−00 часов 11 июля потребители зоны ХТЭЦ-2 (блоки: 221, 222, 223, 224, 231, 232, 212, 213) будут отключены от горячего водоснабжения для установки расходомерных шайб на прямом и обратном трубопроводе ХТЭЦ-2. В этот период времени без горячей воды останутся: 164 жилых дома, 6 детских садов, 4 учебных и 6 лечебных учреждений» — говорится в сообщении пресс-службы.