Деньги на сквер Чехова в Хабаровске будем собирать с народа, как и Василевскому — Байков
Председатель общественного совета города Хабаровска рассказал об источниках финансирования проекта.
Председатель общественного совета города Хабаровска рассказал об источниках финансирования проекта.
Хабаровск, 11 июля, AmurMedia.
Деньги на сквер и памятник Чехову будут собирать по принципу народной стройки. Об этом сообщил корр. ИА AmurMedia председатель общественного совета города Хабаровска, доктор социологических наук, профессора Николай Байков.
Общая стоимость комплекса, в который входит не только сквер, но и памятник писателю, пока неизвестна. По словам Николая Байкова, еще ничего не просчитывалось, так как нет утвержденного проекта. Конкурсные работы должны быть представлены только недели через две.
— Ну, я не думаю, что она будет очень большой. Мы смогли собрать двадцать миллионов на Василевского. Здесь все будет скромнее, — заверил Николай Байков. — Надо отметить, не отказывается содействовать и город, и предпринимательское сообщество.
Окончательное место расположения сквера еще не определено. Первый заместитель мэра города по экономическим вопросам Сергей Кравчук на заседании общественного совета, где решался вопрос о поддержке инициативы, заявил, что в любом случае этот вопрос будет вынесен на обсуждение всей городской общественности.
Ясность в происходящем появится в сентябре, после окончания сезона отпусков, предполагает Николай Байков.
В случае, если хабаровская общественность выскажется против, то перечень источников финансирования изменится. Общественная инициатива станет полностью общественной, то есть самофинансируемой.
— Идет реконструкция парка «Динамо», в которой участвуют серьезные федеральные деньги, краевые и муниципальные, — пояснил Николай Байков. — С точки зрения обустройства, надо будет минимум средств, чтобы этот сквер сделать.
Профессор подчеркнул, что возлагает большие надежды на сознательность и патриотизм жителей Хабаровска. При этом Николай Байков отметил, что никаких насильственных сборов быть не должно.
— Будем собирать со всех, кто готов, — заключает Николай Байков. — Вплоть до того, что обратимся к соотечественникам за рубежом. Опыт такой у нас есть: для Василевского собирали не только здесь. Услышав о сборе средств, люди присылали со всей России.