Проезд в муниципальных автобусах Хабаровска подорожает на следующей неделе
Профильный комитет краевого правительства утвердил новый тариф.
Профильный комитет краевого правительства утвердил новый тариф.
Цена билета в муниципальных автобусах краевой столицы вскоре подорожает на рубль. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказал исполнительный директор МУП «ХПАТП № 1» Алексей Деменок.
«В пятницу экспертный совет комитета по ценам и тарифам правительства края принял решение установить предельно допустимый тариф в 23 рубля для регулируемых маршрутов. [В Хабаровске на них работает] только наше предприятие, соответственно, стоимость проезда повысится в муниципальных автобусах. Цена возрастет на 16 городских маршрутах с 21 июля», — рассказал Алексей Деменок.
По словам исполнительного директора ХПАТП № 1, при цене проезда в 23 рубля предприятие, которое находится в процедуре банкротства, будет продолжать работать себе в убыток.
«Мы имеем все основания требовать повышения тарифа до 25 рублей. Такой стоимости проезда будет достаточно, чтобы обеспечить безубыточную работу предприятия», — сказал собеседник.
Алексей Деменок добавил, что руководство автотранспортного предприятия не согласилось с таким решением комитета по ценам и тарифам и намерено обжаловать его в суде.
Напомним, что с начала июля подорожал проезд в хабаровском электротранспорте. Теперь билет в трамвае и троллейбусе стоит 24 рубля.