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05:47 (мск), источник: Губерния онлайн

Проезд в муниципальных автобусах Хабаровска подорожает на следующей неделе

Профильный комитет краевого правительства утвердил новый тариф.

Источник: РИА "Новости"

Цена билета в муниципальных автобусах краевой столицы вскоре подорожает на рубль. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказал исполнительный директор МУП «ХПАТП № 1» Алексей Деменок.

«В пятницу экспертный совет комитета по ценам и тарифам правительства края принял решение установить предельно допустимый тариф в 23 рубля для регулируемых маршрутов. [В Хабаровске на них работает] только наше предприятие, соответственно, стоимость проезда повысится в муниципальных автобусах. Цена возрастет на 16 городских маршрутах с 21 июля», — рассказал Алексей Деменок.

По словам исполнительного директора ХПАТП № 1, при цене проезда в 23 рубля предприятие, которое находится в процедуре банкротства, будет продолжать работать себе в убыток.

«Мы имеем все основания требовать повышения тарифа до 25 рублей. Такой стоимости проезда будет достаточно, чтобы обеспечить безубыточную работу предприятия», — сказал собеседник.

Алексей Деменок добавил, что руководство автотранспортного предприятия не согласилось с таким решением комитета по ценам и тарифам и намерено обжаловать его в суде.

Напомним, что с начала июля подорожал проезд в хабаровском электротранспорте. Теперь билет в трамвае и троллейбусе стоит 24 рубля.

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