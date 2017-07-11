Проезд в муниципальных автобусах Хабаровска подорожает на следующей неделе

Источник: РИА "Новости"

Цена билета в муниципальных автобусах краевой столицы вскоре подорожает на рубль. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказал исполнительный директор МУП «ХПАТП № 1» Алексей Деменок.

«В пятницу экспертный совет комитета по ценам и тарифам правительства края принял решение установить предельно допустимый тариф в 23 рубля для регулируемых маршрутов. [В Хабаровске на них работает] только наше предприятие, соответственно, стоимость проезда повысится в муниципальных автобусах. Цена возрастет на 16 городских маршрутах с 21 июля», — рассказал Алексей Деменок.

По словам исполнительного директора ХПАТП № 1, при цене проезда в 23 рубля предприятие, которое находится в процедуре банкротства, будет продолжать работать себе в убыток.

«Мы имеем все основания требовать повышения тарифа до 25 рублей. Такой стоимости проезда будет достаточно, чтобы обеспечить безубыточную работу предприятия», — сказал собеседник.

Алексей Деменок добавил, что руководство автотранспортного предприятия не согласилось с таким решением комитета по ценам и тарифам и намерено обжаловать его в суде.