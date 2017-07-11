Красноярский ведущий в эфире раскритиковал депутатов и стал популярным на YouTube
Видеоролик с отрывком из утреннего эфира набирает популярность.
Видеоролик с отрывком из утреннего эфира набирает популярность.
Телеведущий Александр Смол в эфире передачи «Новое утро» на телеканале ТВК высмеял красноярских депутатов, поднявших себе оклад в два раза. Видео с отрывком из эфира было опубликовано на хостинге YouTube, сейчас оно стремительно набирает популярность, занимая 11 место в разделе «В тренде».
«Если вы не любите плохие новости с утра, если вас раздражают новости политики, я вам честно рекомендую — сейчас сходите почистите зубы. Потому что депутаты красноярского Законодательного собрания увеличили себе зарплаты в два раза», — начал свое выступление телеведущий.
Ведущий также добавил, что изначально народные избранники хотели поднять зарплаты бюджетникам, но в результате решили увеличить собственные доходы, причем единогласно. После этого Александр Смол поаплодировал депутатам, попросил сделать то же самое команду телеканала и передал слово ведущему прогноза погоды.
Сейчас видеоролик с новостью от Смола стремительно набирает популярность. По состоянию на 9:00 11 июля его посмотрели уже более 180 тыс. человек.
Добавим, в комментарию издании Life Смол сообщил, что он не жалеет о сказанном в эфире, а жалеет только о том, что был в тот момент не в своем «классном, синем костюме».