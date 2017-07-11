Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на Россию
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Жена Трампа попыталась прервать его встречу с Путиным
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
Тропические «притворщики»: кто такие тенрекиГде обитают тенреки и как они попали в Книгу рекордов Гиннесса
Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Рогозин высмеял подарок МИД Украины генсеку ООН – СМИ
Первые самолеты НАТО прибыли в Одессу – СМИ
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
64-летняя Брижит Макрон появилась на публике в мини-платье
СМИ: Квитко делится фотографиями в купальнике не по размеру
Рогозин высмеял подарок Украины генсеку ООН – СМИ
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
05:50 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярский ведущий в эфире раскритиковал депутатов и стал популярным на YouTube

Видеоролик с отрывком из утреннего эфира набирает популярность.

Во время загрузки произошла ошибка.

Телеведущий Александр Смол в эфире передачи «Новое утро» на телеканале ТВК высмеял красноярских депутатов, поднявших себе оклад в два раза. Видео с отрывком из эфира было опубликовано на хостинге YouTube, сейчас оно стремительно набирает популярность, занимая 11 место в разделе «В тренде».

«Если вы не любите плохие новости с утра, если вас раздражают новости политики, я вам честно рекомендую — сейчас сходите почистите зубы. Потому что депутаты красноярского Законодательного собрания увеличили себе зарплаты в два раза», — начал свое выступление телеведущий.

Ведущий также добавил, что изначально народные избранники хотели поднять зарплаты бюджетникам, но в результате решили увеличить собственные доходы, причем единогласно. После этого Александр Смол поаплодировал депутатам, попросил сделать то же самое команду телеканала и передал слово ведущему прогноза погоды.

Сейчас видеоролик с новостью от Смола стремительно набирает популярность. По состоянию на 9:00 11 июля его посмотрели уже более 180 тыс. человек.

Добавим, в комментарию издании Life Смол сообщил, что он не жалеет о сказанном в эфире, а жалеет только о том, что был в тот момент не в своем «классном, синем костюме».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Красноярске обезвредили мину, найденную на улице
СМИ узнали об ответе России на изъятие дипсобственности в США
Трамп: Дни ИГИЛ в Ираке и Сирии сочтены
Правительство поддержало наказание за отказ пропустить скорую
Определен лучший гол Кубка конфедераций-2017
Конгрессмен США внес поправку о запрете кибергруппы с Россией
Число пострадавших в ДТП под Красноярском выросло до 12
Россияне высказались за привлечение молодежи в политику
Спорт
«С “Нью-Джерси” не общался»: почему Ковальчук не уехал в НХЛ Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную
Авто
На мосту в Крым начали укладывать асфальт (фото) Пока дорожники наносят нижний слой асфальта, верхний уложат уже после того, как автодорожная часть моста будет полностью готова
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро Звезды собрались на премьере фильма «Тень», которая состоялась на одной из станций Московского метрополитена
Недвижимость
Как обустроить террасу: 10 лучших идей
В России массово закрываются агентства недвижимости
Ставки по ипотеке упали до минимума
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Леди
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото) Роскошной жизни спутниц миллиардеров завидуют многие. Как выглядят и за какими занятиями коротают время жены и подруги лидеров списка Forbes?
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь