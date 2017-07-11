Отстраненный мэр Владивостока завершает ознакомление с материалами дела и готовится к суду

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 июля, PrimaMedia.

Временно отстраненный от должности мэр Владивостока Игорь Пушкарев завершает ознакомление с материалами уголовного дела, ожидается, что осенью в приморской столице начнется судебный процесс. Об этом он заявил на своей странице в «ВКонтакте», сообщает ИА PrimaMedia.

«На следующей неделе мы с адвокатами планируем завершить ознакомление с материалами уголовного дела. Смешно сказать, но даже тут следствие не может без проволочек. Уже несколько раз в назначенный день нам не приносили материалы дела, хотя там всего осталось несколько томов.

Так или иначе, скоро этот этап будет пройден, и мы отправимся во Владивосток. Изучив почти все материалы дела, я так и не нашел каких-либо аргументов, доказывающих мою вину. Все построено на домыслах, догадках и вырванных фраз из текста, где переворачивают смысл. Не знаю, на что рассчитывает сторона обвинения в суде, но мы точно не дадим выставить нас преступниками по надуманным основаниям, — написал Пушкарев на своей странице в «ВКонтакте».

Адвокат Александр Высоцкий уточнил «Коммерсанту», что помимо томов уголовного дела защите предстоит также ознакомиться «с приложенной документацией, а это еще 250−300 томов».

«Я не был бы столь категоричен в определении сроков завершения с материалами дела, думаю, что в течение июля этот вопрос прояснится», — сказал господин Высоцкий.

По его оценке, начало судебного процесса следует ожидать предстоящей осенью.

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«Когда это будет — в начале осени или в конце, зависит от многих факторов, и точный срок назвать проблематично. После того как защита завершит ознакомление с материалами, дело для утверждения обвинительного заключения будет направлено прокурору. На это уйдет еще около месяца. После этого дело направят в суд», — заметил адвокат.

Он добавил, что после утверждения обвинительного заключения мэр Пушкарев будет этапирован из Москвы во Владивосток для участия в судебном процессе.

СМИ узнали об условиях в VIP-камере мэра Владивостока Игоря Пушкарева.

По версии Следственного комитета России (СКР), он получил взятку в 75 млн рублей от родного брата Андрея Пушкарева, генерального директора ООО «Востокцемент». Как считают следователи, взамен мэр обеспечил закупки муниципальным предприятием «Дороги Владивостока» стройматериалов у «Востокцемента» на сумму более 1,2 млрд рублей. Также Игорю Пушкареву инкриминируются злоупотребление должностными полномочиями и коммерческий подкуп. Сторона защиты называет обвинение абсурдным и намерена в суде добиваться оправдания.