Красноярцев анонимно проверят на ВИЧ на железнодорожном вокзале

В Красноярск прибудет специальный вагон, в котором горожане смогут анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, сообщили в пресс-службе Красноярской магистрали.

«РЖД» и Министерство здравоохранения России с июля по октябрь реализуют совместный проект, направленный на информирование жителей страны о проблеме ВИЧ-инфекции и увеличение охвата тестированием на ВИЧ-инфекцию. В рамках проекта холдинг «РЖД» организовал курсирование по сети железных дорог специального вагона, в котором жители регионов смогут пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить консультацию специалистов.

Согласно графику, специальный вагон отправится из Владивостока сегодня, 11 июля. Он сделает остановки длительностью 3−5 дней в следующих городах: Хабаровск, Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Барнаул, Новосибирск, Кемерово, Омск, Нижневартовск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Москва, Адлер, Курган, Челябинск, Оренбург, Самара, Тверь, Псков, Дно, Санкт-Петербург.

В Красноярске акция начнется на железнодорожном вокзале 29 июля.

«Сеть здравоохранения ОАО “РЖД” всегда готова предоставить свои ресурсы и возможности для реализации таких важных акций, как борьба с распространением ВИЧ-инфекции», — отметила начальник Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» Елена Жидкова.