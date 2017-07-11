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06:14 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцев анонимно проверят на ВИЧ на железнодорожном вокзале

Специальный вагон, в котором жители краевого центра смогут пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию, прибудет в Красноярск в конце июля.

В Красноярск прибудет специальный вагон, в котором горожане смогут анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, сообщили в пресс-службе Красноярской магистрали.

«РЖД» и Министерство здравоохранения России с июля по октябрь реализуют совместный проект, направленный на информирование жителей страны о проблеме ВИЧ-инфекции и увеличение охвата тестированием на ВИЧ-инфекцию. В рамках проекта холдинг «РЖД» организовал курсирование по сети железных дорог специального вагона, в котором жители регионов смогут пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить консультацию специалистов.

Согласно графику, специальный вагон отправится из Владивостока сегодня, 11 июля. Он сделает остановки длительностью 3−5 дней в следующих городах: Хабаровск, Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Барнаул, Новосибирск, Кемерово, Омск, Нижневартовск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Москва, Адлер, Курган, Челябинск, Оренбург, Самара, Тверь, Псков, Дно, Санкт-Петербург.

В Красноярске акция начнется на железнодорожном вокзале 29 июля.

«Сеть здравоохранения ОАО “РЖД” всегда готова предоставить свои ресурсы и возможности для реализации таких важных акций, как борьба с распространением ВИЧ-инфекции», — отметила начальник Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» Елена Жидкова.

В общей сложности проект охватит 24 региона России.

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