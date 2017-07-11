Красноярцев анонимно проверят на ВИЧ на железнодорожном вокзале
Специальный вагон, в котором жители краевого центра смогут пройти тестирование на
Специальный вагон, в котором жители краевого центра смогут пройти тестирование на
В Красноярск прибудет специальный вагон, в котором горожане смогут анонимно пройти
«РЖД» и Министерство здравоохранения России с июля по октябрь реализуют совместный проект, направленный на информирование жителей страны о проблеме
Согласно графику, специальный вагон отправится из Владивостока сегодня, 11 июля. Он сделает остановки длительностью 3−5 дней в следующих городах: Хабаровск, Чита,
В Красноярске акция начнется на железнодорожном вокзале 29 июля.
«Сеть здравоохранения ОАО “РЖД” всегда готова предоставить свои ресурсы и возможности для реализации таких важных акций, как борьба с распространением ВИЧ-инфекции», — отметила начальник Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» Елена Жидкова.
В общей сложности проект охватит 24 региона России.