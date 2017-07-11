Росрыболовство оценит количество омуля после запрета на его вылов в Байкале в 2018 году
Исследование проведут в конце весны, когда рыба держится плотными косяками.
Исследование проведут в конце весны, когда рыба держится плотными косяками.
Росрыболовство проведет гидроакустическое исследование численности омуля на Байкале в 2018 году. Изучение будет проводится в
Михаил Щапов получил ответ на свой запрос в Минприроды РФ о сроках конкурса на проведение гидроакустического исследования численности омуля на Байкале. В письме ведомство согласилось с предложением депутата провести исследование сразу после таяния льда — в
«Научные исследования по апробации методики и пилотного гидроакустического учета байкальского омуля для прогноза благополучия его популяции предусмотрено в рамках федеральной целевой программы “Охрана озера Байкал”. В письме министерства природных ресурсов и экологии РФ отмечается, что государственным заказчиком программы, ответственным за реализацию исследований является Росрыболовство. Начало исследований и их финансирование из федерального бюджета предусмотрено на 2018 год», — отметили в
В ответе сообщается, что Минприроды как государственный
В своем запросе депутат, опираясь на мнение ученых, подчеркивал, что исследование следует проводить в конце весны, сразу после таяния льда на Байкале. Это связано с тем, что в конце весны омуль еще держится плотными косяками, и его легче исследовать гидроакустическим методом. Затем он «рассыпается» по Байкалу, и добиться точных данных ученым невероятно сложно.
Напомним, Росрыболовство разработало программу по сохранению омуля в озере Байкал и впадающих в него реках на 2017−2019 годы, в которой предусмотрено установление запрета на добычу байкальского омуля в озере Байкал сроком на три года. Ввод запрета на вылов омуля был перенесен на 2018 год. Сейчас с Росрыболовством ведутся переговоры о формате трудоустройства рыбаков и переработчиков. По официальным данным, на берегу Байкала в границах Иркутской области проживают порядка 4 тыс. человек, занятых в сфере добычи и обработки омуля. А по всему Байкалу, вместе с членами семей, по подсчетам экспертов, от этого вида заработка зависят до 15 тысяч человек.