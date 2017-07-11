Росрыболовство оценит количество омуля после запрета на его вылов в Байкале в 2018 году

Источник: IrkutskMedia.ru

Росрыболовство проведет гидроакустическое исследование численности омуля на Байкале в 2018 году. Изучение будет проводится в апреле-мае, когда рыба еще держится плотными косяками и ее точные данные легче зафиксировать. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе депутат ГД РФ Михаила Щапова.

Михаил Щапов получил ответ на свой запрос в Минприроды РФ о сроках конкурса на проведение гидроакустического исследования численности омуля на Байкале. В письме ведомство согласилось с предложением депутата провести исследование сразу после таяния льда — в апреле-мае, и заявило, что будет рекомендовать Росрыболовству подготовить техническое задание так, чтобы все конкурсные процедуры прошли в установленные сроки.

«Научные исследования по апробации методики и пилотного гидроакустического учета байкальского омуля для прогноза благополучия его популяции предусмотрено в рамках федеральной целевой программы “Охрана озера Байкал”. В письме министерства природных ресурсов и экологии РФ отмечается, что государственным заказчиком программы, ответственным за реализацию исследований является Росрыболовство. Начало исследований и их финансирование из федерального бюджета предусмотрено на 2018 год», — отметили в пресс-службе.

В ответе сообщается, что Минприроды как государственный заказчик-координатор программы поддерживает позицию о необходимости проведения комплексного исследования по оценке общей биомассы байкальского омуля в первой половине календарного года, сразу после освобождения акватории озера Байкал от ледового покрова. Учитывая изложенное, Минприроды России будет рекомендовать Росрыболовству подготовить техническое задание по данному научному исследования для проведения всех необходимых конкурсных процедур в установленный срок после доведения лимитов за счет средств федерального бюджета.

В своем запросе депутат, опираясь на мнение ученых, подчеркивал, что исследование следует проводить в конце весны, сразу после таяния льда на Байкале. Это связано с тем, что в конце весны омуль еще держится плотными косяками, и его легче исследовать гидроакустическим методом. Затем он «рассыпается» по Байкалу, и добиться точных данных ученым невероятно сложно.