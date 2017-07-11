В Московском регионе ожидается до 25 градусов тепла и без осадков

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Солнечная, сухая и теплая погода ожидается во вторник в московском регионе, сообщили ТАСС в Росгидромете.

«Будет преимущественно солнечно, обойдется без осадков. В Москве воздух прогреется до 23−25, по области — до 20−25 градусов. Ветер переменных направлений 2−7 м/с.», — уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью — облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 13−15, в Подмосковье — от 10 до 15 градусов. Ветер юго-восточный 5−10 м/с.