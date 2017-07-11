Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на Россию
Британская студентка спротезировала «шестой палец»
Путину доложили о сообщениях про казни в Чечне
В России массово закрываются агентства недвижимости
Девушка с монобровью покорила интернет (фото)
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Рогозин высмеял подарок МИД Украины генсеку ООН – СМИ
Первые самолеты НАТО прибыли в Одессу – СМИ
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
64-летняя Брижит Макрон появилась на публике в мини-платье
СМИ: Квитко делится фотографиями в купальнике не по размеру
Рогозин высмеял подарок Украины генсеку ООН – СМИ
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
06:22 (мск), источник: ТАСС

В Московском регионе ожидается до 25 градусов тепла и без осадков

Ветер переменных направлений 2−7 м/с.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Солнечная, сухая и теплая погода ожидается во вторник в московском регионе, сообщили ТАСС в Росгидромете.

«Будет преимущественно солнечно, обойдется без осадков. В Москве воздух прогреется до 23−25, по области — до 20−25 градусов. Ветер переменных направлений 2−7 м/с.», — уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью — облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 13−15, в Подмосковье — от 10 до 15 градусов. Ветер юго-восточный 5−10 м/с.

Днем в среду характер погоды не изменится — будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха в Москве составит 22−24, по области — от 20 до 25 градусов. Ветер юго- восточный 5−10 м/с, местами порывами до 12−17 м/с.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+28°
переменная облачность
760 мм рт. ст.
повышенное
70 %
высокая
4 м/с
слабый ветер
 AP: США подготовили проект резолюции СБ ООН об ужесточении санкций против КНДР
WSJ: новые санкции США против РФ могут нанести ущерб американским компаниям
AP: США подготовили проект резолюции СБ ООН об ужесточении санкций против КНДР
СМИ узнали об ответе России на изъятие дипсобственности в США
Трамп: Дни ИГИЛ в Ираке и Сирии сочтены
Правительство поддержало наказание за отказ пропустить скорую
Определен лучший гол Кубка конфедераций-2017
Конгрессмен США внес поправку о запрете кибергруппы с Россией
Число пострадавших в ДТП под Красноярском выросло до 12
Россияне высказались за привлечение молодежи в политику
Спорт
«С “Нью-Джерси” не общался»: почему Ковальчук не уехал в НХЛ Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную
Авто
На мосту в Крым начали укладывать асфальт (фото) Пока дорожники наносят нижний слой асфальта, верхний уложат уже после того, как автодорожная часть моста будет полностью готова
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро Звезды собрались на премьере фильма «Тень», которая состоялась на одной из станций Московского метрополитена
Недвижимость
Как обустроить террасу: 10 лучших идей
В России массово закрываются агентства недвижимости
Ставки по ипотеке упали до минимума
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Леди
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото) Роскошной жизни спутниц миллиардеров завидуют многие. Как выглядят и за какими занятиями коротают время жены и подруги лидеров списка Forbes?
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь