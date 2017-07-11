В Московском регионе ожидается до 25 градусов тепла и без осадков
Ветер переменных направлений 2−7 м/с.
Ветер переменных направлений 2−7 м/с.
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Солнечная, сухая и теплая погода ожидается во вторник в московском регионе, сообщили ТАСС в Росгидромете.
«Будет преимущественно солнечно, обойдется без осадков. В Москве воздух прогреется до 23−25, по области — до 20−25 градусов. Ветер переменных направлений 2−7 м/с.», — уточнил представитель метеослужбы.
Предстоящей ночью — облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 13−15, в Подмосковье — от 10 до 15 градусов. Ветер
Днем в среду характер погоды не изменится — будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха в Москве составит 22−24, по области — от 20 до 25 градусов. Ветер юго- восточный 5−10 м/с, местами порывами до 12−17 м/с.