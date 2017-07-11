Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп назвал условие отмены санкций против России
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Путину доложили о сообщениях про казни в Чечне
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
26-летняя модель выглядит на 50 лет из-за редкой аномалии (фото)
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Басурин: В зону АТО перебрасываются военнослужащие по призыву
Трамп призвал РФ оставить деятельность на Украине
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото)
Трамп: Польша остановила армию СССР, пытавшуюся завоевать Европу
"Не по размеру": СМИ о купальнике Квитко на фото
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
Фоторепортажи
12Щиты Венесуэлы
8ДТП в Баварии
10:52 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Самыми популярными 3D-двойниками исторических персон стали Гагарин, Цой и Пушкин

Пользователи мобильного приложения «Узнай Москву Фото» сделали около 50 тысяч селфи с виртуальными героями.

6
фотографий
6
фотографий

Москвичи сделали порядка 50 тысяч фотографий с 3D-двойниками известных личностей. Самые популярные из них — Юрий Гагарин, Виктор Цой и Александр Пушкин. С двойником космонавта сфотографировались около 5,3 тысячи пользователей, с двойником музыканта — около 5,1 тысячи, а с виртуальной копией поэта — примерно 4,8 тысячи человек.

Сделать селфи с 3D-героем можно через мобильное приложение «Узнай Москву Фото». Чтобы сфотографироваться с виртуальным двойником, нужно его найти. В приложении есть специальный компас, который подскажет дорогу.

«Двойник начнет появляться на экране гаджета, когда пользователь окажется в радиусе 50 метров от героя, — пояснил руководитель проекта “Узнай Москву” столичного Департамента информационных технологий Сергей Шакрыл. — “Поймав” виртуального персонажа, пользователи смогут делать с ним селфи, приближать, удалять и поворачивать на 360 градусов».

Во время загрузки произошла ошибка.

Приложение «Узнай Москву Фото» действует с осени 2015 года, его можно скачать в AppStore и Google Play. За это время его установили около 30 тысяч пользователей. Изначально в приложении было девять 3D-двойников: Виктор Цой, Юрий Гагарин, Александр Пушкин, Петр Чайковский, Михаил Ломоносов, Иван Грозный, Петр I, Наполеон Бонапарт и царь Алексей Михайлович.

В этом году к ним добавились еще три виртуальных героя — Лев Яшин, Федор Достоевский и Лев Толстой. В общей сложности за 1,5 месяца с ними сфотографировались почти 1000 человек.

«Если пользователь с одного гаджета сделал сразу несколько фотографий с одной и той же 3D-моделью, мы считали эту сессию как один снимок», — пояснил Сергей Шакрыл.

Во время загрузки произошла ошибка.

Задача игрового приложения «Узнай Москву Фото» с виртуальными двойниками — заинтересовать молодую аудиторию историей и культурным наследием города и привлечь ее на страницы основного проекта — «Узнай Москву», где уже собраны описания более 1,3 тысячи домов, 128 памятников, 57 музеев, 166 территорий и сведения о 206 исторических личностях.

На портале или в мобильном приложении пользователи могут выбрать около 60 различных тематических маршрутов по городу и 25 квестов. Информация о достопримечательностях доступна на русском и английском языках.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
СМИ узнали об ответе России на изъятие дипсобственности в США
В результате крушения военного самолета в США погибли 16 человек
Турция договорилась с «Газпромом» по «Турецкому потоку»
В Amnesty заявили о гуманитарной катастрофе из-за боев за Мосул
«Ъ»: ОБСЕ впервые в истории осталась без руководства
Готовивший покушение на Владимира Путина попросил о помиловании
Школьник из США позвонил шефу Пентагона и взял у него интервью
Спорт
«С “Нью-Джерси” не общался»: почему Ковальчук не уехал в НХЛ Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную
Авто
На мосту в Крым начали укладывать асфальт (фото) Пока дорожники наносят нижний слой асфальта, верхний уложат уже после того, как автодорожная часть моста будет полностью готова
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро Звезды собрались на премьере фильма «Тень», которая состоялась на одной из станций Московского метрополитена
Недвижимость
Дизайн маленькой кухни: чего не нужно делать
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Для переселенцев из хрущевок подготовили 4 тыс. квартир
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь