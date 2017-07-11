Самыми популярными 3D-двойниками исторических персон стали Гагарин, Цой и Пушкин

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Москвичи сделали порядка 50 тысяч фотографий с 3D-двойниками известных личностей. Самые популярные из них — Юрий Гагарин, Виктор Цой и Александр Пушкин. С двойником космонавта сфотографировались около 5,3 тысячи пользователей, с двойником музыканта — около 5,1 тысячи, а с виртуальной копией поэта — примерно 4,8 тысячи человек.

Сделать селфи с 3D-героем можно через мобильное приложение «Узнай Москву Фото». Чтобы сфотографироваться с виртуальным двойником, нужно его найти. В приложении есть специальный компас, который подскажет дорогу.

«Двойник начнет появляться на экране гаджета, когда пользователь окажется в радиусе 50 метров от героя, — пояснил руководитель проекта “Узнай Москву” столичного Департамента информационных технологий Сергей Шакрыл. — “Поймав” виртуального персонажа, пользователи смогут делать с ним селфи, приближать, удалять и поворачивать на 360 градусов».

<div id="vk_post_55300551_936"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_55300551_936", 55300551, 936, 'fzmwVaZpild4-3xH_fWrPasL12U')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Приложение «Узнай Москву Фото» действует с осени 2015 года, его можно скачать в AppStore и Google Play. За это время его установили около 30 тысяч пользователей. Изначально в приложении было девять 3D-двойников: Виктор Цой, Юрий Гагарин, Александр Пушкин, Петр Чайковский, Михаил Ломоносов, Иван Грозный, Петр I, Наполеон Бонапарт и царь Алексей Михайлович.

В этом году к ним добавились еще три виртуальных героя — Лев Яшин, Федор Достоевский и Лев Толстой. В общей сложности за 1,5 месяца с ними сфотографировались почти 1000 человек.

«Если пользователь с одного гаджета сделал сразу несколько фотографий с одной и той же 3D-моделью, мы считали эту сессию как один снимок», — пояснил Сергей Шакрыл.

<div id="vk_post_9538040_3383"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_9538040_3383", 9538040, 3383, 'aNgXCuYR42oj0ZxjwFwrzMqf13c')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Задача игрового приложения «Узнай Москву Фото» с виртуальными двойниками — заинтересовать молодую аудиторию историей и культурным наследием города и привлечь ее на страницы основного проекта — «Узнай Москву», где уже собраны описания более 1,3 тысячи домов, 128 памятников, 57 музеев, 166 территорий и сведения о 206 исторических личностях.