Приморский фестиваль «Ханкайские зори» выходит на федеральный уровень
Традиционное краевое мероприятие в этом году собрало около 700 участников со всего Дальнего Востока.
Традиционное краевое мероприятие в этом году собрало около 700 участников со всего Дальнего Востока.
Владивосток, 11 июля, PrimaMedia.
Краевой фестиваль сельской культуры «Ханкайские зори» памяти заслуженного работника культуры РФ Юрия Ващенко прошел в минувшие выходные в
Приморский край и Хабаровский, Амурская область и Еврейская автономная область, Китайская Народная Республика — каждый год «Ханкайские зори» завоевывают все новые и новые города, расширяя свою географию. В этом году на 17-й по счету фестиваль собрались около 700 участников, представивших десятки вокальных, хореографических, цирковых и театральных номеров. Благодаря тому, что программа каждого мероприятия включает в себя народные песни, танцы разных национальностей и современные хореографические постановки, цирковые представления и огненные шоу, фестиваль становится настоящим фейерверком разнообразных жанров.
Праздничные мероприятия продолжались три дня, и на протяжении всего этого времени в районе стояла отличная погода. Это позволило организаторам реализовать все традиционные пункты фестивальной программы под открытым небом — выставку
— Ребята настолько эмоционально исполняли песни и танцы народов бывшего Советского Союза, что слезы на глаза наворачивались. Сразу вспомнилось, как мы все раньше дружно жили… А потом вышли ребята и спели прекрасную песню о России. Это было невероятно патриотично, — поделилась своими впечатлениями от выездного концерта одна из местных жительниц.
Своими впечатлениями поделились участники краевого фестиваля.
Эмоции переполнили и Лилию Хохлову, участницу танцевального коллектива «Легенда» дома культуры «Юность» села Воздвиженка Уссурийского городского округа.
Добавим, организаторами мероприятия выступили администрация Ханкайского муниципального района, центральный дом культуры села
Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.
«Ханкайские зори» — уникальное событие для всего Приморского края, а может быть, и Дальнего Востока. Мы знакомим жителей и гостей района с разнообразными жанрами современной сельской культуры. Сегодня она гораздо богаче, чем раньше. И миссию фестиваля мы видим в том, чтобы сохранять традиционную сельскую культуру и вместе с тем развивать все то новое, что в ней появляется. Могу сказать, что фестиваля подобного формата нигде больше нет. В нем сочетаются и прекрасный летний отдых у озера Ханка, и интересные встречи, и, конечно же, творческая атмосфера. Люди, увлеченные разными видами творчества, обмениваются на фестивальных площадках опытом и новыми идеями, завязывают новые творческие связи. Это имеет большой эффект для развития культуры нашего края.
Фродер Ксения (участница коллектива «Русские узоры» из Амурской области):
На берегах Ханки так красиво, и погода хорошая, мы даже успели искупаться в озере. Мы выступили на выездных концертах в двух селах, нам очень понравились местные зрители, они принимали нас очень тепло. В следующем году мы с удовольствием приедем сюда снова.
Хохлова Лилия (участница танцевального коллектива «Легенда» ДК «Юность» села Воздвиженка):
Мы в прошлом году побывали на этом фестивале и вернулись домой под большим впечатлением. А потом целый год готовились к выступлению в этом году и решили свое участие в этом фестивале сделать традиционным. «Ханкайские зори» — это шикарный заряд энергии и нереальные эмоции, потому что нигде такой сцены на воде нет, это очень зрелищно. Кроме того, здесь мы встречаемся с ребятами из других городов, делимся опытом и просто весело проводим время. Мы очень довольны!