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07:47 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморский фестиваль «Ханкайские зори» выходит на федеральный уровень

Традиционное краевое мероприятие в этом году собрало около 700 участников со всего Дальнего Востока.

Владивосток, 11 июля, PrimaMedia.

Краевой фестиваль сельской культуры «Ханкайские зори» памяти заслуженного работника культуры РФ Юрия Ващенко прошел в минувшие выходные в Камне-Рыболове. Зародившись в 2001 году, праздник народной культуры давно перерос из небольшого мероприятия местного значения в знаковое событие для всего региона. Ежегодно фестиваль собирает тысячи людей со всего Дальнего Востока и по праву считается визитной карточкой этого приграничного района, сообщает ИА PrimaMedia.

Приморский край и Хабаровский, Амурская область и Еврейская автономная область, Китайская Народная Республика — каждый год «Ханкайские зори» завоевывают все новые и новые города, расширяя свою географию. В этом году на 17-й по счету фестиваль собрались около 700 участников, представивших десятки вокальных, хореографических, цирковых и театральных номеров. Благодаря тому, что программа каждого мероприятия включает в себя народные песни, танцы разных национальностей и современные хореографические постановки, цирковые представления и огненные шоу, фестиваль становится настоящим фейерверком разнообразных жанров.

Праздничные мероприятия продолжались три дня, и на протяжении всего этого времени в районе стояла отличная погода. Это позволило организаторам реализовать все традиционные пункты фестивальной программы под открытым небом — выставку декоративно-прикладного творчества, детскую игровую программу, «Цирковой марафон», молодежную дискотеку, вечерний гала-концерт на водной сцене у озера Ханка, а также угощение участников фестиваля фирменной ханкайской ухой. Традиционно участники фестиваля дали несколько выездных концертов для жителей ханкайских сел. По признанию местных жителей, выступления артистов были настолько хороши, что зрители не хотели отпускать их со сцены.

— Ребята настолько эмоционально исполняли песни и танцы народов бывшего Советского Союза, что слезы на глаза наворачивались. Сразу вспомнилось, как мы все раньше дружно жили… А потом вышли ребята и спели прекрасную песню о России. Это было невероятно патриотично, — поделилась своими впечатлениями от выездного концерта одна из местных жительниц.

Своими впечатлениями поделились участники краевого фестиваля.

Эмоции переполнили и Лилию Хохлову, участницу танцевального коллектива «Легенда» дома культуры «Юность» села Воздвиженка Уссурийского городского округа.

Добавим, организаторами мероприятия выступили администрация Ханкайского муниципального района, центральный дом культуры села Камень-Рыболов, департамент культуры Приморского края, а также Приморский краевой центр народной культуры. Также для проведения краевого фестиваля по поручению губернатора Приморского края за счет краевых средств были приобретены комплекты звукового и светового оборудования.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.

Провоторов-Латышевский Евгений (директор центрального ДК с. Камень-Рыболов, организатор мероприятия):

«Ханкайские зори» — уникальное событие для всего Приморского края, а может быть, и Дальнего Востока. Мы знакомим жителей и гостей района с разнообразными жанрами современной сельской культуры. Сегодня она гораздо богаче, чем раньше. И миссию фестиваля мы видим в том, чтобы сохранять традиционную сельскую культуру и вместе с тем развивать все то новое, что в ней появляется. Могу сказать, что фестиваля подобного формата нигде больше нет. В нем сочетаются и прекрасный летний отдых у озера Ханка, и интересные встречи, и, конечно же, творческая атмосфера. Люди, увлеченные разными видами творчества, обмениваются на фестивальных площадках опытом и новыми идеями, завязывают новые творческие связи. Это имеет большой эффект для развития культуры нашего края.

Фродер Ксения (участница коллектива «Русские узоры» из Амурской области):

На берегах Ханки так красиво, и погода хорошая, мы даже успели искупаться в озере. Мы выступили на выездных концертах в двух селах, нам очень понравились местные зрители, они принимали нас очень тепло. В следующем году мы с удовольствием приедем сюда снова.

Хохлова Лилия (участница танцевального коллектива «Легенда» ДК «Юность» села Воздвиженка):

Мы в прошлом году побывали на этом фестивале и вернулись домой под большим впечатлением. А потом целый год готовились к выступлению в этом году и решили свое участие в этом фестивале сделать традиционным. «Ханкайские зори» — это шикарный заряд энергии и нереальные эмоции, потому что нигде такой сцены на воде нет, это очень зрелищно. Кроме того, здесь мы встречаемся с ребятами из других городов, делимся опытом и просто весело проводим время. Мы очень довольны!

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