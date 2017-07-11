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07:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцы создали онлайн-игру для борьбы с «черным небом»

Игра уже доступна для скачивания для мобильных устройств.

Житель Красноярска Остап Остащенко разработал онлайн-игру — «гневный ответ на угрозу экологической катастрофы в некогда цветущем сибирском городе».

Приложение уже доступно для скачивания для мобильных устройств на базе iOS и Android.

В описании к игре указывается, что режим «черного неба» — неблагоприятные метеорологические условия: в безветренную погоду город задыхается в смоге от заводов, котельных и многочисленных автомобилей. По официальным данным, только в 2016 году «черное небо» провисело над городом 58 дней.

«Суть игры в том, что нужно очищать воздух в своем районе огромной вертушкой. Воздух в нем изначально грязный из-за заводов, шиномонтажек, точечной застройки и пр., но загрязнения добавляет и тот факт, что вы живете в этом районе. На полученные за разгон вертушки монетки можно улучшать свою жизнь, делая ее экологичнее, тем самым делая и воздух в районе чище. Например, можно чаще ходить пешком, не брать в магазинах пакеты, учиться правильно стирать вещи, сортировать мусор», — рассказывают разработчики.

В аркаде имеются отсылки к местным реалиям и фактам. Например, есть функция «борьбы со смогом чистыми мыслями». Однако авторы подчеркивают, что все персонажи и диалоги вымышлены, а все совпадения — случайны.

Как сообщил автор, его проект полностью некоммерческий. Подчеркивается, что у него нет заказчиков и спонсоров, игра в дальнейшем не планирует зарабатывать — не будет монетизации и рекламы.

Разработчиком указывается OOO «Jetberry». Релиз состоялся в понедельник, 10 июля. Возрастное ограничение — 4+.

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