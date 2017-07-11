Красноярцы создали онлайн-игру для борьбы с «черным небом»
Игра уже доступна для скачивания для мобильных устройств.
Игра уже доступна для скачивания для мобильных устройств.
Житель Красноярска Остап Остащенко разработал
Приложение уже доступно для скачивания для мобильных устройств на базе iOS и Android.
В описании к игре указывается, что режим «черного неба» — неблагоприятные метеорологические условия: в безветренную погоду город задыхается в смоге от заводов, котельных и многочисленных автомобилей. По официальным данным, только в 2016 году «черное небо» провисело над городом 58 дней.
«Суть игры в том, что нужно очищать воздух в своем районе огромной вертушкой. Воздух в нем изначально грязный
В аркаде имеются отсылки к местным реалиям и фактам. Например, есть функция «борьбы со смогом чистыми мыслями». Однако авторы подчеркивают, что все персонажи и диалоги вымышлены, а все совпадения — случайны.
Как сообщил автор, его проект полностью некоммерческий. Подчеркивается, что у него нет заказчиков и спонсоров, игра в дальнейшем не планирует зарабатывать — не будет монетизации и рекламы.
Разработчиком указывается OOO «Jetberry». Релиз состоялся в понедельник, 10 июля. Возрастное ограничение — 4+.