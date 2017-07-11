Уфимцы смогут наблюдать звездопад

Пик звездопада приходится на ночь с 29 по 30 июля. По информации Уфимского планетария, это не очень активный поток. Максимально наблюдается 15−20 метеоров в час. Падающие звезды не очень яркие и имеют желтоватый цвет. Наблюдать «Южные Дельта Аквариды» лучше в предрассветные часы за городом.