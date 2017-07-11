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09:21 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимцы смогут наблюдать звездопад

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Ежегодно с 12 июля по 23 августа наблюдается метеорный поток под названием «Южные Дельта Аквариды».

Пик звездопада приходится на ночь с 29 по 30 июля. По информации Уфимского планетария, это не очень активный поток. Максимально наблюдается 15−20 метеоров в час. Падающие звезды не очень яркие и имеют желтоватый цвет. Наблюдать «Южные Дельта Аквариды» лучше в предрассветные часы за городом.

Отмечается, что луна в ночь максимума зайдет в полночь и не помешает наблюдениям.

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