Родители четверняшек из Астаны показали фото детей

Источник: Tengrinews

Четверняшки родились в Астане в декабре 2016 года. Два мальчика и две девочки появились на свет 2 декабря. Арсен, Алихан, Диара и Адель — первые и долгожданные дети в семье Асхата и Салтанат Спановых. 2 июля малышам исполнилось семь месяцев. По словам мамы, они растут и развиваются, соответствуя своему возрасту.

«На данный момент мы активно переворачиваемся в разные стороны, пытаемся садиться. Каждый день новые достижения. Во время прогулок ловим удивленные взгляды прохожих, а иногда и возгласы: “Ого, четверняшки!” Люди просят посмотреть на детей и даже сфотографироваться», — рассказала мама детей Салтанат Спанова.

«Девочки у папы, мальчики у меня», — подписала снимок мама четверняшек.

Многодетная мама рассказала, что, несмотря на возраст, у каждого из детей сформировались свои характер и привычки.

«Кормим мы сначала двоих — тех, кто совсем нетерпелив. Кормление каждые три часа, прикорм только вводим. Лидер у нас Диара. Она знает, чего хочет, и умеет нам это донести криком. Арсен более наблюдателен, сдержан. Алихан у нас любит петь и лепетать на своем. Адель все нипочем, если она хочет спать», — рассказала Салтанат Спанова. Справляться с малышами супругам помогают бабушка и няня. В вечернее время на подмогу приезжают тети. По словам мамы четверняшек, были трудности с выходом на прогулку. Многодетной семье пришлось даже сменить место жительства. Собственного жилья у Спановых пока нет.

«Была проблема с лифтами, мы в них просто не вмещались, так как наши коляски шире лифта. Мы решили эту проблему, переехав в жилой комплекс с широкими лифтами. Своей квартиры у нас нет. Единственное, что мы получаем, — это детская смесь в поликлинике по месту жительства. И на этом спасибо. В остальном у нас все хорошо. Все тяготы забываются, когда видишь четыре улыбки. Главное, чтобы детки не болели», — призналась многодетная мама.