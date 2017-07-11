Родители четверняшек из Астаны показали фото детей
Мама четверняшек Салтанат Спанова впервые опубликовала фотографии детей, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Мама четверняшек Салтанат Спанова впервые опубликовала фотографии детей, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Четверняшки родились в Астане в декабре 2016 года. Два мальчика и две девочки появились на свет 2 декабря. Арсен, Алихан, Диара и Адель — первые и долгожданные дети в семье Асхата и Салтанат Спановых. 2 июля малышам исполнилось семь месяцев. По словам мамы, они растут и развиваются, соответствуя своему возрасту.
«На данный момент мы активно переворачиваемся в разные стороны, пытаемся садиться. Каждый день новые достижения. Во время прогулок ловим удивленные взгляды прохожих, а иногда и возгласы: “Ого, четверняшки!” Люди просят посмотреть на детей и даже сфотографироваться», — рассказала мама детей Салтанат Спанова.
«Девочки у папы, мальчики у меня», — подписала снимок мама четверняшек.
Многодетная мама рассказала, что, несмотря на возраст, у каждого из детей сформировались свои характер и привычки.
«Кормим мы сначала двоих — тех, кто совсем нетерпелив. Кормление каждые три часа, прикорм только вводим. Лидер у нас Диара. Она знает, чего хочет, и умеет нам это донести криком. Арсен более наблюдателен, сдержан. Алихан у нас любит петь и лепетать на своем. Адель все нипочем, если она хочет спать», — рассказала Салтанат Спанова. Справляться с малышами супругам помогают бабушка и няня. В вечернее время на подмогу приезжают тети. По словам мамы четверняшек, были трудности с выходом на прогулку. Многодетной семье пришлось даже сменить место жительства. Собственного жилья у Спановых пока нет.
«Была проблема с лифтами, мы в них просто не вмещались, так как наши коляски шире лифта. Мы решили эту проблему, переехав в жилой комплекс с широкими лифтами. Своей квартиры у нас нет. Единственное, что мы получаем, — это детская смесь в поликлинике по месту жительства. И на этом спасибо. В остальном у нас все хорошо. Все тяготы забываются, когда видишь четыре улыбки. Главное, чтобы детки не болели», — призналась многодетная мама.
Напомним, в 2015 году в Алматы у мамы троих детей родилась четверня. Три девочки и один мальчик появились на свет 6 августа.